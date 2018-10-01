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14 yaşındaki kız çocuğu, evlendirilmekten son anda kurtarıldı

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Adana'da 14 yaşındaki K.A. adlı kız çocuğu, 23 yaşındaki İ.G. ile evlendirilmek üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı.
14 yaşındaki kız çocuğu, evlendirilmekten son anda kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Güzelevler mahallesinde K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu.

DHA'nın aktardığı habere göre, derneğin avukatlarıyla birlikte polis, kız çocuğunu evlenmekten son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı.

 

UCİM İl Sorumlusu Avni Yiğit Göksu, Mor Dayanışma Platformu tarafından kendilerine ihbar geldiğini belirtirek, şunları söyledi:

"Adana'daki üyelerimizle 'çocuk gelin ihbar hattı' olan 183'ü arayarak, ihbarda bulunduk. Düğünün durdurulmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi oldu. Bu müdahale sonucunda bu kızımızı devletimiz tarafından koruma altına aldı. Gözaltına alınan babası ve damadın gece geç saatlerde serbest bırakıldığını öğrendik. Ucu ucuna yetiştik. 1 saatte bir kızımızın hayatını kurtarmak için canla başla mücadele ettik. Umudumuz kızımızın kendi istediği gibi hayatını sürdürmesi. UCİM olarak bu tarz olayları önlenmesi için her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Bu çocuğu tamamen devlet kontrolü altına alınması ve baba ile damadın en ağır cezalandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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