14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan anne hakkında tutuklama kararı

14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan, ancak geçen günlerde tahliye edilen anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının ‘katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması’ nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti. 4. Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği ‘itiraz hakkı yoktur’ kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.’nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, “Sanıkların mağdura ve tanıklara baskı yapma, delillere etki etme ihtimallerinin olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçen süresi (48 gün), bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı ve tutuklamanın ölçüsüz olmayacağı, atılı suçun katalog suçlarından olması dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi” denildi.

Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.’nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Baba boşanma davası açtı

Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.’nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkeme, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi’nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.