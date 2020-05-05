  • BIST 98.842
  • Altın 384,738
  • Dolar 7,0307
  • Euro 7,6680
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan anne hakkında tutuklama kararı

»
14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan anne hakkında tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan anne hakkında tutuklama kararı

14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan, ancak geçen günlerde tahliye edilen anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının ‘katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması’ nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti. 4. Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği ‘itiraz hakkı yoktur’ kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.’nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, “Sanıkların mağdura ve tanıklara baskı yapma, delillere etki etme ihtimallerinin olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçen süresi (48 gün), bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı ve tutuklamanın ölçüsüz olmayacağı, atılı suçun katalog suçlarından olması dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi” denildi.

Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.’nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Baba boşanma davası açtı

Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.’nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkeme, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi’nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksoy: Yunan Savunma Bakanı’nı taşıyan helikoptere taciz söz konusu değil04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:09
  • Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını dağıtan adam yakalandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02
  • Ezan bir saat erken okundu, ardından uyarı yapıldı: Lütfen orucunuzu açmayın04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:32
  • 8 bin yıllık tarih koruma bekliyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:50
  • Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:40
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: koronavirüsün gizli taşıyıcıları genelde gençler04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:02
  • Avrupa Birliği’nin çöpünün yüzde 37’sini Türkiye ithal ediyor03 Mayıs 2020 Pazar 17:20
  • Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın03 Mayıs 2020 Pazar 17:19
  • Prof. Ercüment Ovalı'dan ekibine koronavirüs bulaştı iddialarına yanıt03 Mayıs 2020 Pazar 16:47
  • Çay toplamak için 2 bin işçi aranıyor: Aylık kazanç 6 bin 900 liraya kadar çıkabilir03 Mayıs 2020 Pazar 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti