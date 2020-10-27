14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan sapık baba: Kızım benden af dileyecek

15.10.20 tarihinde saat 18.00 ile 16.10.20 tarihi saat 00.35 arasında Gazimağusa’da sırasıyla tır parkı, çamlık bölgesi ve Derinya bölgesi mandıralar mevkiinde 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde buluna baba O.D, kızı ile birlikte yarı çıplak halde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı cürümleri önleme şubesi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştı.

Toplumda büyük öfke ve tedirginlik uyandıran bu olayın zanlısı olan baba aleyhine, yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılmış ve bugüne kadar aleyhinde toplam 11 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı baba bugün 27.10.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevine gönderildi. Öz kızını üç farklı yerde saatlerce alıkoyup cinsel tecavüz ve istismarda bulundu. Bu günkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak polis memuru Gökhan Kol’u tahkikatla ilgili bilgi vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Kol yemin altında verdiğ şahadette, zanlının 15.10.20 tarihinde 18.00-00.35 saatleri arasında, sırasıyla Tır parkı, Çamlık bölgesi ve Derinya bölgesi mandıralar mevkiinde kullanımındaki araç içerisinde 14 yaşındaki kızı ile cinsel ilişkiye girmek ve vücudunun muhtelif yerlerini okşamak suretiyle yakın akraba ile cinsel münasebette bulunma, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Zanlı aleyhine temin edilen tutukluluk sürecinde birçok ifade alındığını, vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzibinin yapıldığını belirten PM Kol, işlenen suçların ağır ceza kapsamına giren suçlardan olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının itham edildiği suçlarla ilgili teyit edici şahadetin de temin edilmiş olduğuna vurgu yaptı.

Zanlının gerek vermiş olduğu gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçlamaları kısmen kabul ettiğine dair beyanı olduğuna değinen PM Kol. KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti. Savcı Boşnak, “kısmen itiraf etti” cümlesinin açılımını istedi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, tahkikat memuru Gökhan Kol’dan zanlının ifadesinde ve davasında “kısmen itirafta bulundu” beyanının açılımını yapmasını talep etmesi üzerine bilgi vere PM Kol, zanlının gerek ifadesinde gerekse dava tebliğinde kızı ile cinsel ilişkiye girmediği sadece vücudunun muhtelif yerlerini okşadığı yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.

PM Kol bir başka soru üzerine 14 yaşında olan kızın detaylı ifadesinin temin edildiğini söyledikten sonra, bu ifadenin de teyit ve tekzibinin yapılmış olduğunu belirtti. Bir gün gelecek kızım benden af dileyecek Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine zanlı; “ kızımla ilişkiye girmedim. 2 gün öncesinden çok alkollüydüm. İçkim yüzünden ve kızımın yaptığı hareketlerden dolayı suçlandım. İleride belki kızım bir gün gelecek babamın suçu yoktu diye benden af dileyecek” diye konuştu.

Zanlı baba yargılanmayı cezaevinde bekleyecek. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, işlenen suçun ciddiyetine dikkat çektikten sonra zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi