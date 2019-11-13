14 yaşlarındaki iki kız kardeş yine kayıp

11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur KÜÇÜK (K-14) ve Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur KÜÇÜK (K-14) ve Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.