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14 yaşlarındaki iki kız kardeş yine kayıp

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14 yaşlarındaki iki kız kardeş 2 gündür kayıp
14 yaşlarındaki iki kız kardeş yine kayıp

11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur KÜÇÜK (K-14) ve Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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