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14 yıl sonra bir ilk: Çin devlet başkanı Kuzey Kore’de

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti. Şi, 14 yılın ardından Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.
14 yıl sonra bir ilk: Çin devlet başkanı Kuzey Kore’de

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a sabah saatlerinde ulaşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi törenle karşılandı. Karşılamada Kim’in yanı sıra üst düzey Kuzey Koreli yetkililer de hazır bulundu.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kalkınma ve Reform Komitesi Başkanı He Lifeng ve üst düzey diplomatlar da Şi'ye ziyaretine eşlik etti.

Şi’nin iki gün sürecek ziyaretinde iki ülke arasında son yıllarda bozulma eğilimi gösteren ilişkileri düzeltmek üzere, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı belirtildi. Şi ile Kim, son bir ıldı dört kez bir araya geldi. 

İki ülke arasındaki ilişkiler, Çin'in Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerinden ötürü uyguladığı bazı yaptırımları desteklemesi üzerine gerilemişti.

SON ZİYARET 2005'TE

Kuzey Kore Lideri Kim'in davetini kabul eden Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.

Şi en son Kuzey Kore'ye devlet başkanı yardımcısı olarak görev yaptığı 2008'de gitmişti.

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