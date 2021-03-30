14 yıldır aranan 'Ndrangheta mafyası lideri Covid-19 olunca yakalandı

İtalyan polisinin en tehlikeli suçlular listesinde 2007 yılından beri aradığı mafyası 'Ndrangheta lideri Portekiz'de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yakalandı.

İtalyan polisinin en tehlikeli suçlular listesinde 2007 yılından beri aradığı mafyası 'Ndrangheta lideri Portekiz'de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yakalandı.

Reggio Calabria jandarma ekipleri, 43 yaşındaki Francesco Pelle'nin pazartesi sabahı I-Can (‘Ndrangheta'ya karşı Interpol İşbirliği) projesi işbirliği ve Portekiz polisinin desteği ile Lizbon'da yakalandığını duyurdu.

Son olarak 2019 yılında Milano'da izini kaybettiren mafya liderinin, Covid-19 tedavisi için Lizbon Sao José Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada ele geçirildiği belirtildi.

Pelle hakkında, 2006 yılında San Luca'da farkı mafya ailelerinin karıştığı bir kan davasında, onlarca kişinin öldüğü ve bir çocuk dört kişinin yaralandığı bir çatışma nedeniyle kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunuyordu.

2006 yılında omuriliğinden vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum olan mafya lideri, San Luca katliamının intikamı olarak görülen, Almanya'nın Duisburg kentinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir çatışmadan sağ olarak kurtulduktan sonra 2008 yılında İtalya'nın Pavia kentinde bir klinikte tedavi görürken yakalanmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.

Francesco Pelle, Milano Temyiz Mahkemesi'nde görülen davası sırasında ev hapsinde tutulurken kaçmayı başarmıştı.

İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde doğan ve Avrupa'nın en büyük mafya organizasyonu olarak kabul edilen 'Ndrangheta mafyasının 355 üyesi, Ocak ayında başlayan ülke tarihinin en büyük ikinci organize suç örgütü duruşmasında yargılanıyor.