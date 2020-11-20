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140 Journos'dan Demirtaş belgeseli, 24 saatte 400 Bin kişi izledi

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140journos’dan ‘Demirtaş’ belgeseli: Coğrafya kader
140 Journos'dan Demirtaş belgeseli, 24 saatte 400 Bin kişi izledi

Yaptığı çeşitli video belgesellerle tanınan dijital medya platformu 140journos ekibi, son çalışmasında Demirtaş ailesine yer verdi.

Selahattin Demirtaş‘ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile yaptığı telefon görüşmesi bulunurken, annesi Sadiye Demirtaş ile avukatlarından Cahit Kırkazak ve çalışma arkadaşlarından Şükrü Erol‘un da yorumları yer alıyor. Edirne Cezaevine yapılan ziyaret görüntülerinin yanı sıra, Selahattin Demirtaş’ın aile hayatından görüntüler yer alıyor.

Video belgeselde ayrıca, Başak Demirtaş tarafından çekilen, Selahattin Demirtaş’ın çocuklarıyla bir arada görüldüğü çeşitli eski görüntüler de yer alıyor. 34 dakikalık belgeselin son bölümünde ise Selahattin Demirtaş’ın seslendirdiği bir türkü de ilk kez yayımlanıyor.

Belgeseli aşağıdan izleyebilirsiniz:

 

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