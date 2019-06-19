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140 ülkede yapılan araştırma: Aşıya güvensizlik küresel bir tehdit

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Merkezi Britanya’da olan biyomedikal araştırmalar yapan kuruluş The Wellcome Trust’ın araştırmasına göre ‘aşılara olan güvensizlik’ dünyayı ölümcül bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ‘geriye götürüyor’.
140 ülkede yapılan araştırma: Aşıya güvensizlik küresel bir tehdit

Kurum, 140 ülkede 140 bini aşkın kişinin katılımıyla yaptığı araştırmanın bu konudaki en geniş kapsamlı araştırma olduğuna vurgu yaptı. Bazı bölgelerde aşıya güvensizliğin yüksek olduğu ve bu durumun küresel bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşıya karşı direnç göstermenin küresel ölçekli 10 sağlık tehdidinden biri olduğunu vurgladığını anımsatan The Wellcome Trust’ın yönelttiği “Aşıları güvenli buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda şu istatistikler ortaya çıktı:

  • Yüzde 79 güvenli bulduğunu söyledi
  • Yüzde 7 güvenmediğini söyledi
  • Yüzde 14 ise ne “Güveniyorum” dedi; ne de “Güvenmiyorum” dedi.

Aşılar işe yarıyor mu sorusuna verilen yanıtların yüzdeleri ise şöyle:

  • Yüzde 83 işe yaradığını düşünüyor
  • Yüzde 5 işe yaramadığını düşüyor
  • Yüzde 12 ise kararsız

DSÖ için çalışan aşı uzmanlarından Dr. Ann Lindstrand,“Yukarıdaki aşıya güvenmeyen veya işe yaramadığını düşünenlerin verileri küçük görünebilir ama bu oran bile çok ciddi bir sorun” dedi.

Kızamık vakalarını örnek gösteren Lindstrand, 2016’ya oranla 2017’de vaka sayısının dünya çapında yüzde 30 arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Aşıların bulaşıcı hastalıklarla mücadelede etkin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ayrıca, bir çocuğu aşılatmamak diğerlerini de riske sokuyor.”

Araştırmaya göre düşük gelirli bölgelerde aşının güvenli olduğuna dair inanç daha fazla; Güney Asya’da yüzde 95, Doğu Afrika’da yüzde 92. Fransa ise yüzde 19’la aşının güvenli olmadığını düşünen çoğunluğa sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Aşı karşıtlarının bazıları dini inanç nedeniyle bazıları da bilim insanlarının reddettiği ‘otizme neden olur’ düşüncesiyle çocuklarına aşı yaptırmayı reddediyor.

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