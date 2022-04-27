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140 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır.
140 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır. 67 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 35  kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.382             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222

 

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