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140journos'tan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli

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140journos, Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin anlatıldığı bir belgesel hazırladı.
140journos'tan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli

140journos, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin anlatıldığı bir belgesel hazırladı.

Dijital medya platformu 140journos, "cehape zihniyeti" başlıklı son çalışmasında CHP'nin değişen yüzünü anlattı.

İşte 140journos'un 'Türkiye’nin en uzun soluklu iktidarına karşı yıllarca etkisiz kalan ana muhalefet, geçmiş alışkanlıklarını terk ediyor" spotuyla yayınladığı çok konuşulacak CHP belgeseli şöyle:

 

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