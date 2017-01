142 isimden ortak bildiri: Ahmet Türk sağlık durumu dikkate alınarak serbest bırakılsın

Akademisyen, şair, yazar, gazeteci ve hukukçuların yer aldığı 142 isim, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk’ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

74 yaşındaki Türk, 21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp pili taşıyan Türk’ün aylık rutin kontrollerinin dahi yapılmadığını belirten avukatı Erdal Kuzu şunları söylemişti: “Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil.”

Türk’ü iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, cezaevi çıkışında “Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz” demişti.

Türk’ün Silivri’den Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Türk’ün ülke siyasetinin önemli isimlerinden olduğu ve siyasetin her alanında faaliyet yürüttüğü söylenen açıklamada, tutuklu belediye başkanının demokrat ve barışçı kimliğiyle tanındığı hatırlatıldı.

Türk’ün tutuklanmasına gerekçe olarak belediye hizmetlerinin gösterildiği, oysa başkanlığı süresince yapılan onlarca incelemede kendisine olumlu rapor verildiği hatırlatıldı.

Türk’ün kalbinde pille yaşamını sürdürdüğü, cezaevi koşullarının durumunu kötüye götüreceğinin açık olduğunun söylendiği çağrıda, Türk’ün derhal serbest bırakılması istendi.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Ülke tarihimizin ve siyasetimizin önemli ismi Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, görevinden alınarak tutuklanmış, önce İstanbul Silivri Cezaevi’ne daha sonra Elazığ Cezaevi’ne gönderilmiştir.

Siyasetin her alanında faaliyet yürütmüş olan Ahmet Türk, bu deneyimini, şiddetten arınmış bir siyasi nezaketle yıllarca sürdürmüş saygın bir siyasetçidir. Demokrat ve barışçı kimliğiyle tanınan Ahmet Türk, yaşamı boyunca da bu ilkelere bağlı kalmış ve çok geniş, farklı çevrelerin de ilgisini, sempatisini, saygısını haklı olarak kazanmış aydın bir kişiliktir.

Tutuklanma gerekçeleri belediye hizmetleriyle ilgilidir. Oysa başkanlığı süresince hakkında onlarca inceleme ve denetleme yapılmış ve sonucunda denetleyenlerce kendisine olumlu rapor verilerek teşekkür edilmiştir.

İlerleyen yaşı ve yaşadığı rahatsızlıklar dikkate alınmaksızın hukuksuz ve haksız yere tutuklanmıştır. Tutuksuz yargılamayı esas kabul eden bir hukuk sisteminde demokratik yollarla seçilmiş siyasetçilerin cezaevlerinde tecritte ve kötü koşullarda tutulmaları nedeniyle endişeliyiz.

Ahmet Türk kalbinde pille yaşamaktadır. Cezaevi koşullarının sağlık durumunu daha da kötüleştireceği açıkça ortadayken tutuklu yargılanmasında ısrar etmenin vahim sonuçlara neden olabileceğini düşünüyoruz.

Bizler, onu tanıyor, biliyor ve aşağıda imzası bulunanlar olarak, sağlık durumu da dikkate alınarak Ahmet Türk’ün derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Ahmet İnsel – Akademisyen

Ahmet Özer – Akademisyen

Ahmet Özmen – Avukat

Ahmet Telli – Şair

Ahmet Ümit – Yazar

Akın Birdal – İnsan Hakları Savunucusu

Akif Kurtuluş – Şair

Arif Keskiner – Film Yapımcısı/Yönetmen

Arif Sağ – Müzisyen

Arzu Çerkezoğlu – Doktor

Aydın Engin – Gazeteci

Ayhan Erdoğan – Avukat

Ayşe Erzan – Akademisyen

Ayşe Yıldırım – Gazeteci

Ayşegül Devecioğlu – Yazar

Bahri Bayram Belen – Avukat

Banu Güven – Gazeteci

Barış Atay – Oyuncu

Baskın Oran – Akademisyen

Başar Yaltı – Avukat

Belkıs Akkale – Müzisyen

Berat Günçikan – Gazeteci

Burhan Şenatalar – Akademisyen

Burhan Şeşen – Müzisyen

Cahit Berkay – Müzisyen

Can Dündar – Gazeteci

Celal Başlangıç – Gazeteci

Celal Yıldırım – Hekim

Ceyda Karan – Gazeteci

Deniz Türkali – Sinema Oyuncusu

Doğan Bermek – Mimar

Edip Akbayram – Müzisyen

Emin İgüs – Müzisyen

Emine Uşaklıgil – Yazar

Ercan Demir – Avukat

Ercan Karakaş – Siyasetçi

Ercan Kesal – Sinema Oyuncusu

Ergin Cinmen – Avukat

Erol Katırcıoğlu – Akademisyen

Erol Kızılelma – Denizci

Erol Önderoğlu – Gazeteci

Eşber Yağmurdereli – Avukat

Faruk Eren – Gazeteci

Fatih Polat – Gazeteci

Fehim Işık – Gazeteci

Fehim Taştekin – Gazeteci

Ferhat Tunç – Müzisyen

Fikret Kuşkan – Sinema Oyuncusu

Gencay Gürsoy – Akademisyen

Gökhan Durmuş – Gazeteci

Gülendam Şan Karabulutlar – Avukat

Gülseren Onanç – İş İnsanı

Gülten Kaya – Müzik Yapımcısı

Gürhan Ertür – İletişim Danışmanı

Hacer Ansal – Akademisyen

Hakan Bakırcıoğlu – Avukat

Hakan Tahmaz – Yazar

Halis Yıldırım – Avukat

Haluk İnanıcı – Avukat

Hasan Fehmi Demir- Avukat

Hasan Kıvırcık – Mimar

Hilmi Yarayıcı – Milletvekili

Hüseyin Aykol – Gazeteci

Hüseyin Turan – Müzisyen

Hüsnü Okçuoğlu – Siyasetçi

Hüsnü Öndül – Hukukçu

İbrahim Kaboğlu – Akademisyen

İnci Hekimoğlu – Gazeteci

İrfan Aktan – Gazeteci

Jülide Kural – Tiyatrocu

Kamil Tekin Sürek – Avukat

Karin Karakaşlı -Gazeteci

Kemal Aytaç – Avukat

Kumru Başer – Gazeteci

L.Doğan Tılıç – Gazeteci

Mazlum Çimen – Müzisyen

Mebuse Tekay – Avukat

Mehmet Ümit Erdem – Avukat

Mehveş Evin – Gazeteci

Melek Ulagay Taylan – Belgeselci

Menderes Samancılar – Sinema Oyuncusu

Metin Özülkü – Müzisyen

Mihriban Kırdök – Avukat

Murat Belge – Yazar

Murat Çelikkan – Gazeteci

Mustafa Atalay – Muhasebeci

Müjde Ar – Sinema Oyuncusu

Müjgan Arpat – Gazeteci

Namık Kuyumcu – Şair

Nazım Alpman – Gazeteci

Nebil Özgentürk – Gazeteci

Nesrin Nas – Siyasetçi

Nesteren Davutoğlu – İletişim Danışmanı

Neşe Erdilek – Sosyolog

Nevzat Onaran – Gazeteci

Onur Akın – Müzisyen

Orhan Alkaya – Şair

Orhan Pamuk – Yazar

Orhan Silier – Tarihçi/Fizikçi

Osman Kavala – İş İnsanı

Osman Özgüven – Siyasetçi

Oya Baydar – Yazar

Oya Ersoy – Avukat

Ömer Faruk Gergerlioğlu – Hekim

Ömer Madra – Yazar

Özgür Altın – Avukat

Özgür Mumcu – Gazeteci

Özlem Dalkıran – Tercüman

Ragıp Yavuz – Yönetmen

Reis Çelik – Yönetmen

Rıdvan Turan – Hekim

Rıza Türmen – Diplomat

Rona Aybay – Akedemisyen

Rutkay Aziz – Tiyatrocu

Sadık Gürbüz – Müzisyen

Salih Bolat – Şair

Salih Zeki Tombak – Şair

Salman Kaya – Siyasetçi

Semra Somersan – Gazeteci

Several Ballıkaya Çelik – Avukat

Sezgin Tanrıkulu – Siyasetçi

Sibel Oral – Gazeteci

Suavi – Müzisyen

Süleyman Çelebi – Sendikacı

Şebnem Korur Fincancı – Akademisyen

Şerafettin Can Atalay – Avukat

Tarhan Erdem – Yazar

Tatyos Bebek – Hekim

Tolga Sağ – Müzisyen

Tuğrul Keskin – Şair

Turgay Olcayto – Gazeteci

Tülay Ateş – Avukat

Ümit Kıvanç – Yazar

Yasemin Bektaş – İletişim Danışmanı

Yasemin Çongar – Gazeteci

Yeşim Ustaoğlu – Senarist

Yetvart Danzikyan – Gazeteci

Yılmaz Odabaşı – Şair

Zeynep Altıok Akatlı – Siyasetçi

Zeynep Tanbay – Koreograf

Ziya Halis – Siyasetçi

Zülfü Livaneli – Müzisyen