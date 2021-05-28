  • BIST 1.417
  • Altın 523,186
  • Dolar 8,5685
  • Euro 10,4360
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

144 Hz ekran ile geldi!

»
Nubia, Red Magic 6R adlı yeni oyun telefonunu duyurdu. 144 Hz ekran yenileme hızıyla gelen Red Magic 6R, ekranı dışında dikkat çekici bir tasarıma da sahip.
144 Hz ekran ile geldi!

Nubia oyun telefonu pazarında yer alan firmalardan biri. Daha önce Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro adında iki farklı model çıkartan şirket, şimdi ise Red Magic 6R'ı tanıttı.

NUBIA RED MAGIC 6R'IN ÖZELLİKLERİ

Red Magic 6R, 144 Hz yenileme hızına ve nokta çentiğe sahip 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemciden alan cihaz, 8 GB / 12 GB RAM ile destekleniyor. Telefonda oyunculara özel tuşlar da bulunuyor. Red Magic 6R, 4,200 mAh kapasitesinde bir pile sahip ve bu pil 55W (Çin'de) hızlı şarjı destekliyor.

Red Magic 6R'ın arka tarafında bizleri dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Telefon 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Ön taraftaki çentikte ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Ekonomi Araştırma isimli kuruluş, Sedat Peker videoları ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:11
  • iPhone 13 Pro sızdırıldı: Net bir şekilde ilk kez karşımızda!25 Mayıs 2021 Salı 21:42
  • Kötü amaçlı yazılım FluBot dünyaya yayılıyor!25 Mayıs 2021 Salı 19:40
  • Spotify'a, 'Apple Watch’a indir' özelliği eklendi25 Mayıs 2021 Salı 19:14
  •  ‘Gaming’ ekipmanlarına olan talep artmaya devam ediyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:29
  • Mars'taki uzay aracı Curiosity, sarp yamaçlara tırmanırken görüntülendi24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
  • Honor resmen duyurdu: Google uygulamalarını çalıştıracak24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:34
  • Bu WhatsApp mesajı hesabınızı ele geçiriyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
  • Çin'in uzaktan kumandalı uzay aracı Zhurong kapsülden çıkarılıp Mars'a indirildi22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:34
  • Kanlı ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması nedir?22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti