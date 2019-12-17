‘14,5 milyon insanın elektriği kesildi’

Elektrik ve doğalgaz faturalarında vahim tablo gözler önüne serildi. 14,5 milyon insanın elektriği ve 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazı faturalarını ödeyemediği için kesildi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, EPDK verilerine göre, Kasım 2018'de faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriğinin, 2014-2018 arasında yine faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazının kesildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yılın ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik borcunu ödeyemedikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtmişti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri üzerinde CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı.

14,5 MİLYON İNSAN ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEDİ

İktidarın 2 yıl içerisinde elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 62 zam yaptığını belirten CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, EPDK verilerine göre, Kasım 2018’de faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriğinin, 2014-2018 arasında yine faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazının kesildiğini söyledi.

BAKAN DÖNMEZ: 3 MİLYON 365 BİN 784 KİŞİ

Elektrik ve doğalgaz faturalarını dile getiren bir diğer isimse Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş olmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e faturalarını ödeyemeyen vatandaşların sayısını sorulmuş, Bakan Dönmez de 2019 yılının ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik borcunu ödeyemedikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtmişti. Doğalgaz borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 710 bin 364 olarak açıklanmıştı.