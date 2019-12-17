  • BIST 111.319
  • Altın 278,073
  • Dolar 5,8562
  • Euro 6,5240
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

‘14,5 milyon insanın elektriği kesildi’

»
Elektrik ve doğalgaz faturalarında vahim tablo gözler önüne serildi. 14,5 milyon insanın elektriği ve 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazı faturalarını ödeyemediği için kesildi.
‘14,5 milyon insanın elektriği kesildi’

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, EPDK verilerine göre, Kasım 2018'de faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriğinin, 2014-2018 arasında yine faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazının kesildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yılın ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik borcunu ödeyemedikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtmişti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri üzerinde CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı.

14,5 MİLYON İNSAN ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEDİ

İktidarın 2 yıl içerisinde elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 62 zam yaptığını belirten CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, EPDK verilerine göre, Kasım 2018’de faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriğinin, 2014-2018 arasında yine faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazının kesildiğini söyledi.

BAKAN DÖNMEZ: 3 MİLYON 365 BİN 784 KİŞİ

Elektrik ve doğalgaz faturalarını dile getiren bir diğer isimse Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş olmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e faturalarını ödeyemeyen vatandaşların sayısını sorulmuş, Bakan Dönmez de 2019 yılının ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik borcunu ödeyemedikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtmişti. Doğalgaz borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 710 bin 364 olarak açıklanmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lüks araçların farlarını çalıyorlar, 30 bin liraya kadar zarar var16 Aralık 2019 Pazartesi 19:54
  • Katar: Türkiye’ye asla sırt çevirmeyeceğiz16 Aralık 2019 Pazartesi 19:15
  • İstanbul’da Alevi vatandaşların kapısına işaret: ‘Gebereceksin’ yazıldı16 Aralık 2019 Pazartesi 19:06
  • İşsizlik oranı yüzde 2,4 artışla yüzde 13,8 oldu16 Aralık 2019 Pazartesi 18:23
  • Akşener: Suriyelilerin geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor16 Aralık 2019 Pazartesi 18:18
  • CHP'den Türkiye - Libya Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası'na muhalefet şerhi16 Aralık 2019 Pazartesi 18:18
  • Türkiye’de 4,5 milyon kişi işsiz16 Aralık 2019 Pazartesi 18:16
  • Kızıltepe Eş Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı16 Aralık 2019 Pazartesi 18:16
  • ABD ile gerilimin merkezindeki İncirlik Hava Üssü hakkında neler biliniyor?16 Aralık 2019 Pazartesi 17:56
  • "Dolar yeniden yükseldi; Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik'teki üsleri gerekirse kapatırız' sözleri etkili oldu"16 Aralık 2019 Pazartesi 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti