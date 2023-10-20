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145 Polis Memuru alınacak

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145 Polis Memuru alınacak
145 Polis Memuru alınacak

Aşağıda belirtilen “Kadroya Atanacaklarda Aranan Koşullar” çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Polis kadrolarında yer alan Polis Memuru kadrosunda görev yapacak erkek adaylardan başvuru kabul edilecektir.

Kadroya Atanacaklarda Aranan Koşullar

a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.

b. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak. (03 Kasım 2023 tarihi itibariyle)

c. En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak.

d. Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak.

e. Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

f. Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak.

g. Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak.

h. Vücut ölçüleri boy itibariyle 168 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak. i. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

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