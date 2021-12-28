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1450 Afgan çocuk aileleri olmadan ABD'ye götürüldü

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Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan götürülen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor.
1450 Afgan çocuk aileleri olmadan ABD'ye götürüldü

Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan götürülen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor. Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsiz.

Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.

Aileleriyle bir araya gelip gelmemeleri belli değil

Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.

Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırısında hayatını kaybetmişti.

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