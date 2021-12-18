  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

147 Vaka 2 Vefat

» »
147 Vaka 2 Vefat
147 Vaka 2 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.663 olup, 106’sı yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

18 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.663

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 106

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32

Bugün Kaybedilen Hasta:  2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.460.649

Toplam Vaka Sayısı: 33.041

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.357

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2561

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2467

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 125

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 345

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 580

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6050

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MESAM, Kıbrıslı Türk Sanatçıların Telif Sorunlarına Beraber Çözüm Aramayı Hedefliyor18 Aralık 2021 Cumartesi 12:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Hüseyin Ruso’nun Ailesini Ziyaret Etti18 Aralık 2021 Cumartesi 12:44
  • Covid-19' dan Bugün 2inci Vefat Haberi18 Aralık 2021 Cumartesi 12:29
  • Üst Komite Kararları Açkılandı18 Aralık 2021 Cumartesi 12:26
  • Covid-19' dan Bir Vefat18 Aralık 2021 Cumartesi 12:19
  • Tatar: Türk Ulusunun Bekası İçin Güçlü Bir TSK Ve Güçlü Bir Türkiye18 Aralık 2021 Cumartesi 12:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Muhtarlar Derneği Birlik Ve Dayanışma Yemeği’ne Katıldı18 Aralık 2021 Cumartesi 12:09
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Bugün Pakistan’a Gidiyor18 Aralık 2021 Cumartesi 11:06
  • Kendi Kendine Antijen Testi Yapılabilecek18 Aralık 2021 Cumartesi 10:53
  • Hamitköy çemberinde bir grup vatandaş çocukları ile eylem yapıyor...18 Aralık 2021 Cumartesi 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti