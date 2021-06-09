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14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

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14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi
14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

"Toplam 7481 test yapıldı, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanmış 10 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1 

Girne 

Boğazköy-1/ Lapta-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1 


9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1 

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219  

Toplam Vaka Sayısı: 7473 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432  

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