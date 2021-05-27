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14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

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"Toplam 6217 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi" 
14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 24 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 14 kişi ise yerel vakadır. 

1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenikent-1 

Girne 

Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3 


Lefke 

Gemikonağı-1 

27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211 

Toplam Vaka Sayısı: 7155 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 218 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1080  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6229

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