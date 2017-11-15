15.11.17 tarihli Detay'ın manşeti

Detay Gazetesi'nin 15.11.2017 tarihli manşeti şöyle;

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, dün yaptığı yazılı açıklamada erken seçim süreci çerçevesinde bu günlerde birçok siyasi partinin “temiz toplum” ve “değişim” söylemlerinin sıklıkla kullanmasına paralel olarak, seçimlere katılacak tüm adaylara mal varlıklarını beyan etmesi çağrısında bulundu.

Her yeni gün bir başka yolsuzluk ve rüşvet iddiasının gündeme geldiği ülkemizde, temiz siyaset söyleminin altının doldurulması gerekliliğine dikkat çeken Elcil, ülkemiz siyasi arenasında şeffaflık ve hesap verebilirlikten söz eden adayların, seçimler öncesinde mal beyanında bulunmasının topluma karşı olan sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, siyasette olan ve seçimlere katılacak tüm adayların şeffaflık ve hesap verebilirlik adına hem kendilerinin, hem de birinci derecede yakınlarının servet beyanında bulunmasının toplumun talebi olduğunu kaydetti. Elcil, “Bu temiz siyaset diyenlerin de topluma karşı sorumluluğudur” dedi. Yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini Türkiye tarafından gasp edildiğini savunan Elcil, hiçbir siyasi partinin buna karşı çıkmadığını ve açık bir söylem geliştirmediğini söyledi.

Elcil, “Seçimlerden beklenen hükümet olmakla sınırlıdır. Bu siyasi tavır bunu ortaya koyuyor” dedi. Rüşvet, yolsuzluk iddiaları karşısında sessiz kalındığına da işaret eden Elcil, “Siyasette olan ve seçimlere katılacak tüm adayların şeffaflık, hesap verebilirlik adına hem kendilerinin, hem de birinci derecede yakınlarının servet beyanında bulunması toplumun talebidir. Bu temiz siyaset diyenlerin de topluma karşı sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.