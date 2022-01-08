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15 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
15 Araç Trafikten Men Edildi

07-08.01.2022 tarihleri, 22:00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

            Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 840 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 339 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

 

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 540 araç kontrol edilmiş ve 124 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

 

 

Girne’de;  faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 47 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 225 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edilmiş ve 3 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.  

 

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 638 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.  

 

İskele’de;  faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi  tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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