  • BIST 9044.89
  • Altın 2881.302
  • Dolar 34.2508
  • Euro 37.6125
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

15 Aralık Erken Seçim tarihi olarak Meclise sunuldu

» »
15 Aralık Erken Seçim tarihi olarak Meclise sunuldu
15 Aralık Erken Seçim tarihi olarak Meclise sunuldu

15 Aralık Erken Seçim tarihi olarak Meclise sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi'nin iki gündür toplanamaması nedeni ile Ana muhalefet CTP Meclise 15 Aralık 2024 tarihinde erken seçim yapılması yönünde önerisini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar geldi, Türkiye ziyaretini yarıda bıraktı...08 Ekim 2024 Salı 19:01
  • Arıklı "Satranç Oyunu" bu akşam biter08 Ekim 2024 Salı 17:39
  • Meclis krizine çözüm arayışı: Cumhurbaşkanı Tatar, yurda erken dönecek!08 Ekim 2024 Salı 16:36
  • Erdinç Selasiye, Çağ-Sen başkanlığına seçildi08 Ekim 2024 Salı 16:35
  • Erhürman: Özdenefe toplantıya çağırmayacak, erken seçim kaçınılmaz!08 Ekim 2024 Salı 13:05
  • Eski Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş tutuklandı!08 Ekim 2024 Salı 12:55
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı08 Ekim 2024 Salı 12:51
  • Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Genel Koordinatörü Samani, New York’ta görüşmeler yaptı08 Ekim 2024 Salı 11:46
  • Meclis’te başkanlık krizi: Oylama bugün devam edecek!08 Ekim 2024 Salı 09:11
  • Tatar, Türkiye’de temaslarda bulunacak, park açacak!08 Ekim 2024 Salı 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti