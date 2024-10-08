15 Aralık Erken Seçim tarihi olarak Meclise sunuldu.
Cumhuriyet Meclisi'nin iki gündür toplanamaması nedeni ile Ana muhalefet CTP Meclise 15 Aralık 2024 tarihinde erken seçim yapılması yönünde önerisini sundu.
15 Aralık Erken Seçim tarihi olarak Meclise sunuldu.
Cumhuriyet Meclisi'nin iki gündür toplanamaması nedeni ile Ana muhalefet CTP Meclise 15 Aralık 2024 tarihinde erken seçim yapılması yönünde önerisini sundu.
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