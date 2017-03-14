15 dakikada 10 yaş gençleşin

Yüzünüz yaşınızı değerlendirmede temel bir göstergedir. Cildinizi güçlendirmek, size sağlıklı, genç ve canlı bir görünüm kazandırır

Yüzünüz yaşınızı değerlendirmede temel bir göstergedir. Cildinizi güçlendirmek, size sağlıklı, genç ve canlı bir görünüm kazandırır. Yeni yöntemlerden biri olan aqualifting, cildinizi içten nemlendirip canlandırırken, biyolojik yaşınızı 10 yıl geriye çeker.

Kremler faydalı ama…

Dıştan uyguladığınız kremler daha çok cildinizin üst tabakasına etki eder. Ancak, cilde asıl canlılığını veren, kozmetik görünüm açısından kilit görevi gören alt deridir. Bu temel tabakanın kalınlığı ve nemi yaşla birlikte azalır. Cilde sürülen kremlerin derinin gözeneklerinden geçerek bu tabakaya ulaşması, anahtar deliğinden bir topu geçirmek kadar olanaksızdır. Bu yüzden asıl etkinin hedeflenen tabakada görülmesi pek olası değildir. Enjeksiyon yoluyla derinin alt tabakasına ulaşarak deriyi canlandırmak gerekir.

Hangi bölgelere uygulanabilir?

Bu yöntem çok ince uçlu iğnelerle mikroenjeksiyon şeklinde uygulanabilir. 15-20 dakikalık bir işlemdir. Hyalüronik asit, yaşayan tüm organizmaların bağ dokusunda doğal olarak bulunan, bulunduğu dokuya esneklik ve sağlamlık veren, su tutma kapasitesine sahip temel bir maddedir. Enjeksiyon yoluyla, dışarıdan takviye edildiği zaman, deri daha gergin, sıkı ve kırışıksız görünür. Antioksidan maddeler ve vitaminler cildi güneşin, sigaranın ve diğer çevresel etkenlerin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerinden korur, oluşan yaşlanma belirtilerini onarırlar. Özellikle güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, bahar ve yaz aylarında; sigara içimi, kapalı mekanlarda yaşam ve hava kirliliğinin cilt üzerindeki zararlı etkilerinden korunmak ve erken yaşlanma belirtilerini önlemek için de yapılması uygundur.

Yepyeni bir formül

AqualIftIng, adından da anlaşılacağı üzerine duru bir berraklık, ışıltı ve nem sağlayan bir cilt gençleştirme işlemidir. Bu uygulamanın yüze hacim vermekten çok cildin temel ihtiyaçları olan nemlenme, beslenme ve koruma özellikleri vardır. İçeriğindeki çapraz bağ içermeyen saf hyalüronik asit sayesinde cildi nemlendirir. Zengin multivitamin ve mineral içerdiğinden cildi besler. Uygulamanın sonucunda, sağlıkla ışıldayan, kırışıklıklardan arınmış, neme doymuş, canlı ve sıkı bir cilt yapısına kavuşulur. Üstelik yüz dışında boyun, dekolte ve eller gibi yaşınızı yansıtan farklı bölgelere de rahatlıkla uygulanabilir.