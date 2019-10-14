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15 dernek Türkiye Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı: “Özelde ya da devlette terörü kim destekliyorsa kınıyoruz”

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KKTC’de faaliyet gösteren 15 dernek, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye’nin sınır ötesi opersayonuna destek belirtti ve Türk askerinin yanında olduğunu bildirdi.
15 dernek Türkiye Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı: “Özelde ya da devlette terörü kim destekliyorsa kınıyoruz”

15 dernek ortak basın açıklamasında; “KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti iç içedir. Türkiye dünyanın karşısında bizleri yalnız bırakmayan, her sıkıntılı anımızda yanımızda olan güçlü bir ülkedir, gücüyle de gurur ve onur duyuyoruz” dedi ve “özelde yada devlette terörü kim destekliyorsa kınıyoruz” ifadelerini kullandı.   

15 derneğin imza koyduğu “Sınır Ötesi Barış Pınarı Harekatı” hakkındaki basın açıklamasını, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek okudu.

Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, terörü destekleyenlerin gözlerinin kör olması gerektiğini, çünkü terörün dünyanın her yerinde masum insanlara karşı acımasızca yapılan saldırılar olduğunu kaydetti. 

Terörün Türkiye’de 40 yıldır 40 binden fazla can aldığını, şehit verildiğini, ailelerin ocağına ateş düştüğünü belirten Gürlek, barış için, terörün bitirilmesi için birçok kez masada görüşmeler yapıldığını ancak sonuç elde edilemediğini ve şehit vermeye can kaybetmeye devam edildiğine işaret etti.

Gürlek, terörün dünya için tehdit olduğuna vurgu yaparak, “Kimden nerden gelirse karşısındayız, terörün dili, dini, rengi olmaz, hiçbir din terörü desteklemez” dedi.

Dernekler olarak Gaziantep ve bölgedeki askerlerin yanında olmak amacıyla Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Gürlek, bu ziyarete Meclis Başkanı, Başbakan ve iş adamlarını da davet etti.

Gürlek, ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer parti başkanlarını da ziyaret edeceklerini söyledi.

“Türkiye ve Türk askerinin dünyada barış ve huzurun sembolü” olduğunu ifade eden Gürlek, “Özelde yada devlette terörü kim destekliyorsa kınıyoruz. Muasır medeniyet seviyesine ancak terör belasından kurtularak sağlamak mümkündür” dedi.

Gürlek, şehitlere Allahtan rahmet dilerken, gazilere ve yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

Gürlek, derneklerin başkan ve yetkililerinin basın açıklamasının ardından Türkiye Büyükelçiliği, Meclis ve Başbakanlığı ziyaret edeceğini söyledi.

Ortak basın açıklamasına imza koyan dernekler şöyle:

“KKTC Vatanseverler Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Uzat Elini Yardım Derneği, Dostlar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Kars Büyükoluklar Derneği, Hataylılar Kültür Derneği, Mardinliler Derneği, Kahraman Maraşlılar Derneği, Erzurumlular Derneği, Oğuz Boyu Derneği, KAMED Derneği, İyi Toplum Gönüllüler Derneği.”

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