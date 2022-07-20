  • BIST 2.501,96
  • Altın 965.893
  • Dolar 17.5882
  • Euro 18.0071
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

15 günde kilo verdiren karpuz diyeti

» »
Yüzde 92'si sudan oluşan karpuzlar düşük kalorilidir ve kilo vermek ideal besinlerden biridir. 15 günlük bu karpuz diyeti ile hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz...
15 günde kilo verdiren karpuz diyeti

Yaz, çeşitli meyve ve sebzelerin en fazla hasat edildiği dönem olması sayesinde yeme alışkanlıklarını değiştirmek için ideal bir mevsimdir. Yaz aylarında en çok dikkat çeken diyetlerden biri karpuz diyetidir ve karpuz büyük oranda kilo vermenize yardımcı olabilir.

Karpuz diyetinin ideal uygulama süresi 1 ila 2 haftadır. Plan 2 aşamadan oluşur. İlk 3 gün boyunca sadece karpuz yenir. İkinci aşamada, diğer yiyecekler eklenir ve karpuz atıştırmalık olarak yenir. İkinci aşama birincisi kadar kısıtlayıcı değildir ve 6 ila 10 gün sürebilir.

Karpuz diyeti nasıl yapılır?

Diyetin ikinci aşamasındaki menü kahvaltı için sütlü bir kase yulaf ezmesi ve birkaç yemek kaşığı peynir, ara öğün için iki ila üç dilim karpuz, öğle yemeği için küçük bir parça et, tavuk veya balık ve karpuz, akşam yemeği için ise biraz zeytinyağı ve sirke içeren herhangi bir sebze salatası ve iki ila üç dilim karpuzdan oluşur. Karpuzda bulunan bol miktarda lif sizi tok tutacak ve aşırı yemenizi önleyecektir.

Karpuz besin açısından zengin ve kalorisi düşüktür, ancak glisemik indeksi yüksektir. Yani, kan şekerini hızla yükseltebilir. Kan şekeri ile ilgili sorunu olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Karpuz, açlığı bastırması ve sindirim sistemi üzerinde yararlı bir etkiye sahip olması sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Ek olarak, doğal olarak tatlıdır, bu nedenle tatlı krizlerinde de yardımcı olabilir. 100 gram karpuz sadece 30 kaloridir. Su bakımından zengindir, bu yüzden ferahlatır ve aynı zamanda iştahı bastırır.

Birçok besin içeriyor

Karpuz bir yaz meyvesi ideal bir zayıflama yemeğidir çünkü vücuda aşırı kalori yüklemez. 100 gramı sadece 30 kalori sağlar ve aynı zamanda vücuda birçok önemli besin sağlar. A, B1 ve B6 vitaminleri ile potasyum ve magnezyum mineralleri için iyi bir kaynaktır. Ayrıca iyi bir C vitamini deposudur. Beta karotenin iki katı kadar güçlü antioksidan olan likopen bakımından zenginliği nedeniyle karpuzlar özellikle değerlidir.

Karpuz diyetinizi bitirdikten sonra, kilo verme sürecini sürdürmek için tüm meyve sularını sade su ve karpuz ile değiştirin. 2 dilim karpuzu küçük parçalara ayırın ve dondurun. Sonra bir avuç dondurulmuş parçayı bir bardağa koyun ve su ekleyin. Buzlu karpuz suyu soğutur ve hafif bir tat verir. Suyu içtikten sonra karpuzu yiyin. Daha küçük öğünler yemek, kilo vermenin en iyi yollarından biridir ve karpuz, tokluk hissini korumaya yardımcı olur.

Çok miktarda karpuz yiyerek açlığı hafifletmek kolaydır. Kilo verme sonuçlarını kısa sürede görebilirsiniz ve ayrıca karpuz diyetiyle vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayabilirsiniz.

Karpuz diyetinin yo-yo etkisi olabilir, yani diyet bırakıldıktan sonra kilo alımı görülebilir. Bu yüzden kilo vermenin tek uzun vadeli yolu olarak yeme alışkanlıklarını değiştirmektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salatalık yemek için 10 iyi neden19 Temmuz 2022 Salı 11:17
  • Koronavirüs vakaları artışa geçti19 Temmuz 2022 Salı 09:40
  • Kan şekerini yükseltmeyen meyveler19 Temmuz 2022 Salı 08:56
  • Erkekler deri kanserinden daha çok ölüyor, sebebiyse üstsüz dolaşmaları…18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:19
  • DSÖ, Gana’da Marburg salgını olduğunu duyurdu18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:26
  • Meyve tüketmenin depresyonu azaltabileceği ortaya çıktı18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:34
  • Kalp Romatizması Nedir?18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:25
  • Doğal ağrı kesici olarak kullanılan 14 besin18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:24
  • Uzmanlar uyardı: “Covid-19 için rehavete kapılmak sonbahardaki riski büyütüyor”17 Temmuz 2022 Pazar 23:39
  • Bağışıklığınızı güçlendirmek için harekete geçin17 Temmuz 2022 Pazar 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti