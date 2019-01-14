15 gündür trafiğe kapalı olan yol açıldı

Kalecik-Tuzluca güzergahındaki yol trafiğe açıldı
Aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık 15 gündür trafiğe kapalı olan Kalecik yol kavşağı ile Tuzluca yol kavşağı arasındaki yol, çalışmalar tamamlanarak bugün yeniden trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 1 Ocak tarihinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle hasar gördüğü için trafiğe kapatılan yolun bugün öğleden sonra trafiğe açıldığı bildirildi.
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