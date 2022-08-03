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15 günlük rapor açıklandı: 62 kaçak işçi, 98 ‘yatırımsız’ sigortalı

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110 iş yeri denetlendi, 338 çalışandan sadece 178 kişi aktif sigortalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 günlük sürede denetlediği 110 iş yerinin verilerine göre, 338 kişi çalışıyor bunların ise sadece 178’i aktif sigortalı durumunda.
15 günlük rapor açıklandı: 62 kaçak işçi, 98 ‘yatırımsız’ sigortalı

Sigortalı 98 kişinin ise yatırımları yapılmazken, toplam 62 kişi ‘kaçak’ çalışıyor. Çalışma yaşamı belirsizliklerle dolu Kıbrıs’ın kuzeyinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15 günlük denetim yaptı, 110 iş yerini denetledi; bazı rakamlara ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, 110 iş yerine yapılan denetim sonuçlarını açıkladı.

“338 ÇALIŞANDAN SADECE 178’İ AKTİF SİGORTALI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,110 iş yerinin teftiş edildiğini belirterek, 110 iş yerinde 338 çalışan olduğunu söyledi.

Taçoy, “338 çalışandan sadece, 178 kişinin sigortaları aktif bir şekilde yatıyor” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak sigortasız işçi çalıştırılması konusuna değindi.

Müfettişlerin 15 günlük sürede 110 iş yerini denetlediğini söyleyen Taçoy, 110 iş yerinde 338 .çalışan olduğunu bunların sadece 178’inin aktif sigortalı olduğunu ifade etti.

“98 KİŞİNİN SİGORTA KAYDI VAR; ANCAK YATIRIMLARI YAPILMIYOR”

Denetlenen yerlerde 98 kişinin ise sigorta kaydının olduğunu; ancak bu kişilerin yatırımlarının yapılmadığını kaydeden Taçoy, 62 kişinin ise ‘kaçak’ çalıştığını belirtti.

“KAÇAKLARIN 22’Sİ KKTC’Lİ 40’I İSE YABANCI UYRUKLU”

Taçoy, denetlenen yerlerde ‘kaçak’ çalışanlarla ilgili ayrıntı da paylaşarak, “22’si KKTC’li 40’ı ise yabancı uyruklu.” dedi.

Son olarak Taçoy, “Vatandaşımızdan ricamız çalışanları kayıt altına alsınlar, primlerini yatırsınlar. Her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.

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