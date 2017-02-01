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15 haziran 2017'den itibaren yürürlüğe giriyor

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15 haziran 2017'den itibaren yürürlüğe giriyor
AB kurumları, üye ülkeler arasında cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine, kullanım veya süre sınırı olmaksızın son verecek düzenlemede uzlaştı

15 Haziran 2017'den itibaren AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde, süre sınırlaması olmaksızın kendi operatör tarifesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini kullanabilecek

Avrupa Birliği (AB), cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine, kullanım veya süre sınırı olmaksızın son verecek düzenlemede uzlaşı sağlandı. AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan görüşmeler sonunda, 15 Haziran 2017 itibariyle birlik üyesi 28 ülkede cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine, kullanım veya süre sınırı olmaksızın son verilmesine yönelik son konularda uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Varılan uzlaşı, roaming ücretlerinin kalkması için gerekli olan farklı AB ülkelerindeki telekomünikasyon şirketlerinin birbirlerine uygulayacağı toptan fiyatları belirledi. Buna göre, çeşitli AB ülkelerinin telefon operatörleri 15 haziran 2017'den itibaren birbirlerine 1 dakikalık konuşma için 3,2 avro cent, kısa mesaj (SMS) başına 1 avro cent toptan fiyat ödeyecek. Mobil internet kullanımında telekomünikasyon şirketlerinin birbirlerine, 1 gigabayt internet kullanımı için 15 Haziran 2017'den itibaren 7,75 avro, 2018'de 6 avro, 2019'da 4,5 avro, 2020'de 3,5 avro, 2021'de 3 avro, 2022'de 2,5 avro toptan fiyat uygulayacak. Böylece, AB içerisinde mobil şirketlerin diğer ülke mobil şirketlerine uygulayabileceği toptan fiyatlar belirlendi.

 AB kurumları arasında varılan uzlaşıyla, dolaşım ücretlerinin kaldırılmasının önünde hiçbir engel kalmamış oldu. Uzlaşıyla, AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde, süre sınırlaması olmaksızın kendi operatör tarifesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini kullanabilecek.

 

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