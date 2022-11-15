15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da Törenlerle Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıldönümü Gazimağusa’da düzenlenen törenlerle gururla kutlandı.

Gazimağusa’daki ilk törende Zafer Anıtı’nda protokol sırasına göre Anıt’a çelenkler kondu.

Gazimağusa’daki ikinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda Saygı Duruşu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve Alay Komutanı, Kaymakam ve Belediye As Başkanı’nın halkın ve birliklerin bayramanı kutlamasıyla devam etti daha sonra Gazimağusa Türk Maarif Koleji tarih öğretmeni Emine Tosunoğlu gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Tosunoğlu KKTC‘nin Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme isteğinin bir sonucu olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin Ulu Önder Aratürk’ün önderliğinde yürüdüğünü ve bu bağlılığın sonucu 39 yıl önce bir devlet kurduğunu ifade etti.

15 Kasım 1983’te sadece Cumhuriyeti değil, Bağımsızlık ve Cumhuriyet’in de ilan edildiğini vurgulayan Tosunoğlu, Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve inkılaplarında kopmayarak daima varoluş mücadelesini sürdüreceğini, devletine sahip çıkacağını ve ilelebet yaşatacağının altını çizdi.

Aynı okul öğrencilerinden Mehmet Efe İşbaş ” Kuzey Kıbrıs Türk Marşı” adlı şiiri okumasının ardından törende 4.Piyade Alay Komutanlığı mensuplarından piyade yüzbaşı Bahadır Kılıç gün nedeniyle bir konuşma yaptı.

Kılıç bugünün Kıbrıs Türk halkının en kutsal hazinesi, milli varlığının ve milli benliğinin simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39.kuruluşunun yıldönümü olduğunu belirterek, bugünün Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğunu kaydetti.

Bahadır Kılıç bugün kendi devletinin sınırları içerisinde, özgür bir ülkede yaşayan Kıbrıs Türk halkının,1963-1974 yıllarında verdiği mücadeleyi ve o günkü hal ve şartları unutmamasının bugün için kendisine cesaret vereceğini söyleyerek, KKTC‘nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan etmesinin asla unutulamayacağını ifade etti.

Kılıç konuşmasının sonunda aramızdan ayrılan tüm devlet büyüklerine hitap ederek ” rahat uyuyunuz, biliniz ki dünya var oldukça Kıbrıs’ta Türk varlığı devam edecektir” dedi.

Tören resmi geçitle sona erdi.Tören sonrası TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği muhteşem bir mehter gösterisi sundu. Gösteri halk tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39.kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında bugün GaziMağusa da ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) hücumbotu GaziMağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.

Gemiler sabah 10.30-12:00, öğleden sonra ise 14:00-16:00 saatleri arasında gezilebilir.