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15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda “Surlariçi Şehir Müzesi”, Halka Ücretsiz Açılacak.

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Sanatı, insanlığın ve medeniyetin kaynağı olarak gören bir bakışla hareket eden Yakın Doğu Üniversitesi, Surlariçi bölgesinde açacağı “Surlariçi Şehir Müzesi”ni 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda halka ücretsiz olarak açacak.
15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda “Surlariçi Şehir Müzesi”, Halka Ücretsiz Açılacak.

Sanatı, insanlığın ve medeniyetin kaynağı olarak gören bir bakışla hareket eden Yakın Doğu Üniversitesi, Surlariçi bölgesinde açacağı “Surlariçi Şehir Müzesi”ni 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda halka ücretsiz olarak açacak. “Surlariçi Şehir Müzesi”, 15 Kasım Pazar günü 10:00 itibariyle ziyaretçilerine açık olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa’nın tarihi bölgesi olan ve sokaklarında birçok tarihi olaya tanıklık edilen Surlariçinde açacağı “Surlariçi Şehir Müzesi” ile sanatı kültür ile birleştirerek başkentin merkezine taşımaya hazırlanıyor. Günsel Ailesi’nin girişimi ile restore edilen Girne Kapısı’ndaki Ziraat Bankası’nın eski binasında hizmete girecek olan “Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) 15 Kasım günü Cumhuriyet Bayramımızda halka ücretsiz olarak açılacak.  “Surlariçi Şehir Müzesi”,  Kıbrıs Türkünün bu topraklarda varoluşunun bir nişanesi olacak.

Müze Girişinde Yer Alan Heykeller Zaferi Simgeliyor…

Surlariçi Şehir Müzesi girişinde üçer metrelik 9 bronz heykel bulunuyor. Heykellerden ilki Müzenin kapısının üstünde yer alan, zafer kazanmış üç metrelik heybetli bir sporcuyu simgeliyor. Surlariçi Şehir Müzesi’ni her iki yanından çevreleyen diğer üçer metrelik 8 heykel ise kazanılan bu zaferi kutlayan dansçıları gösteriyor. Kadınlı erkekli dansçılar, zaferin coşkusunu müzenin dışından içine yansıtıyorlar. Müzenin girişinde yer alan bu heykeller aynı zamanda Cumhuriyetimizin zafer kutlamalarına da gönderme yapıyor.

Kazanılmış olan bu zafer, Müzenin içerisinde ise büyük bir ihtişamla ödüllü ressamlar tarafından her katın tavanına yansıtıldı. Tavanlara çizilenler eserler arasında Osmanlı Devleti tarafından Kıbrıs’ın fethi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı bulunuyor. Böylece Surlariçi Şehir Müzesinin dışında başlayan zafer kutlamaları müzenin tavanlarında altın varaklarla süslenmiş bir şekilde devam ediyor.

Surlariçi Şehir Müzesi’nde Çağdaş Sanat ve Tarih İç İçe…

“Surlariçi Şehir Müzesi”nde sergilenecek eserler, görsel sanatların her dalını kapsayan oldukça geniş bir yelpaze sunacak. Müzede, birçok ödüllü sanatçının Lefkoşa’yı ve Kıbrıs’ı anlattığı çeşitli tekniklerde yapılmış eserleri sanatseverlerin ve kültüre meraklı herkesin beğenisine sunulacak. Ayrıca Lefkoşa’nın sosyal, kültürel ve siyasi geçmişine ait birçok materyal de müzede canlandırılacak. Kıbrıs’ın tarihinde önemli bir yer tutmuş ve tutmaya devam eden, aralarında Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ın da bulunduğu siyasi ve kültürel şahsiyetlerin hiperrealist silikon heykelleri de sergilenecek. Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili şahsiyetlerin yanı sıra müzemizde eserleri bulunan ödüllü sanatçılarımızın büstleri de bulunacak. Düzenlenecek süreli ve sürekli sergilerle yaşayan bir müze olarak tasarlanan “Surlariçi Şehir Müzesi” insanların değişmez adreslerinden biri olacak.

 

Surlariçi Şehir Müzesi’nde Birden Fazla Müze Tek Çatı Altında Buluşuyor

Surlariçi Şehir Müzesi’de Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Kıbrıs’la ilgili çeşitli tarihi beratlar, fermanlar, Lefkoşa’nın 16. yüzyıla ait sicil defterleri ve tarihi halılar da sergilenecek. Bulunduğu bölgenin sosyal ve kültürel hayatını yansıtma misyonuyla Surlariçi Şehir Müzesi’nde, Kıbrıs’ın geleneksel gölge oyunun orijinal suretlerinin yanında, kültürel mirasını yansıtan birçok eser de yer alacak. Ayrıca Bıçak ve Kılıç, Denizcilik ve Oyuncak Araba Müzelerine ait çeşitli materyaller de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Müzenin teras katında bulunan kafesi ise, sanatseverlere, hoş sanat ve kültür sohbetleri yaparak kahvelerini veya çaylarını yudumlarken tarihi Lefkoşa’yı kuşbakışı görme fırsatı sunacak.

 

 
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