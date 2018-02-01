15 Kasım Ödülleri sahiplerini buldu

İskele Belediyesi’nin bölgedeki okullarla işbirliğinde 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlediği şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Şehit İlker Karter İlkokulu ile Bekirpaşa Lisesi’ne giderek dereceye girenlere ödüllerini taktim etti.

İLKOKULLAR İÇİN RESİM YARIŞMASI YAPILDI

Cumhuriyetimizin 34. yılına özel düzenlenen 15 Kasım Resim yarışması bölgemizdeki okullardan ilgi gördü. Yarışmaya katılan Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan 3 öğrenci dereceye girerken 2 öğrenci de mansiyon ödülünü kazandı. Başkan Hasan Sadıkoğlu da ödül kazananlara deniz plazadan hediye çeklerini taktim etti.

1.Sevtaç Ela Çavuşoğlu / 3. Sınıf öğrencisi

2.Münüfe Kayol / 5. Sınıf öğrencisi

3.Kağan Durak / 5. Sınıf öğrencisi

Mansiyon Ödülleri

Konce Özgüç / 4. Sınıf öğrencisi

Azra Altınışık / 5. Sınıf öğrencisi

LİSELERDE ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Liselerde düzenlenen 15 Kasım konulu yarışma ise şiir ve kompozisyon kategorilerinde yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Bekirpaşa Lisesi Müdür ve Müdür Muavini tarafından verildi.

Şiir yarışmasında dereceye girenler

1.Miray Mahide Karakaya /12. Sınıf öğrencisi

2.Celil Ürüncüoğlu / 7. Sınıf öğrencisi

3.Birsen Uzun / 7 .Sınıf öğrencisi

Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler

1.Melike Nur Çelik / 7. Sınıf öğrencisi

