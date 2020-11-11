15 Kasım'da Bağımsızlık Yolu'ndan Eylem- ONLAR MANGALA BİZ ALANA

ONLAR MANGALA, BİZ ALANA

Bağımsızlık Yolu olarak Pazar günü “onlar” piknik yaparken irademiz, geçim ve sağlık için alanda olacağız. Halkımızın iradesi AKP-MHP eli ve yerli işbirlikçiler aracılığı ile her gün gasp edilirken, pandemi halk sağlığına yönelik tehdit olmaya devam ederken ve ekonomik kriz emekçinin sırtına yüklenirken hükümet dahi kuramayan ama Maraş’ta piknikte şov peşine düşenlere karşı tepkimizi göstermek için onlar mangal yaparken, biz alanda eylemde olacağız.

15 Kasım Pazar günü saat 14:00’da Taşkınköy Spor Kulübü lokalinde toplanarak yaşananlara yönelik demokratik tepkimizi alanda sloganlarımızla, müziğimizle ve sözümüzle dile getireceğiz. İradesine sahip çıkan, sağlık ve geçim için tepkisini göstermek isteyen tüm kesimleri birlikte alanda ses vermeye çağırıyoruz.