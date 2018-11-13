  • BIST 92.267
  • Altın 211,401
  • Dolar 5,4625
  • Euro 6,1390
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

15 Kasım'da bu yollar trafiğe kapalı olacak

» »
15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıldönümü kutlama tören programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
15 Kasım'da bu yollar trafiğe kapalı olacak

15 Kasım 2018 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak

 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde:

 

  • Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüleri, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

 

  • Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir. 

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

 

  • Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, 

 

  • Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.      

 

  15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıldönümü kutlama töreni nedeniyle; 15 Kasım 2018 tarihinde, Gazimağusa’da, saat 11:30’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Zafer Anıtı Çemberi, Barış Gücü karşısı, Alsancak Sokak ile Sulu Çember arasında kalan güzergah trafik akışına kapatılacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Tiyatroları, “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” isimli oyunun prömiyerini yaptı12 Kasım 2018 Pazartesi 17:20
  • Tatar: “Üretim artmalı”12 Kasım 2018 Pazartesi 17:15
  • Milli Gelirimizin Yüzde 7.7’Si Taşıt ve Yakıta gidiyor12 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
  • Yılın kadın girişimcileri ödül töreni 6 Aralık’ta...12 Kasım 2018 Pazartesi 17:10
  • Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 mali yılı bütçe yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi12 Kasım 2018 Pazartesi 16:40
  • Derinya ve Aplıç Yetmez, Tüm Kıbrıs’ı İstiyoruz12 Kasım 2018 Pazartesi 16:35
  • Haksen, Kemal Saraçoğlu Vakfı ile birlikte bağış kampanyası düzenledi12 Kasım 2018 Pazartesi 16:30
  • Girne Kaymakamlığı: “Drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü aktiviteleri durdurulmalı”12 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
  • KKTC 35 yaşında…12 Kasım 2018 Pazartesi 16:20
  • Devlet üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak12 Kasım 2018 Pazartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti