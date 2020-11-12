15 Kasım’da Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde eylem var

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kapalı Maraş’ı ziyareti ve “piknik organizasyonu” Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde protesto edilecek.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım tarihinde gerçekleştireceği Kapalı Maraş’ı ziyareti ve “piknik organizasyonuna” tepkiler giderek büyüyor.

15 Kasım tarihinde Kapalı Maraş’a gerçekleştirilecek olan ziyaret ve “piknik organizasyonu” Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde eylemlerle protesto ediliyor.

Erdoğan’ın 15 Kasım’daki Maraş ziyareti için kuzeyde eylem Bağımsızlık Yolu tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilecekken, Kıbrıslı Rumlar’da 15 Kasım’da Derinya Sınır Kapısı’nda eylem gerçekleştirecek.

RUMLAR, DERİNYA BARİKATI’NDA EYLEME GİDİYOR

Kıbrıslı Rumlar 15 Kasım Pazar günü eyleme gidiyor. Yapılan açıklamaya göre sözde “Maraş Belediyesi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Maraş’ı ziyaret edeceği saatlerde, 13.00 sıralarında Derinya Barikatı’nda protesto gösterisi düzenleyecek.

Rum basını, sözde “Maraş Belediyesi’nin, “Ankara’nın kabul edilemez faaliyetlerini ve T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini” protesto etmek için eylem düzenleyeceğini bildirdi. Güney Kıbrıs’taki protesto yürüyüşü, Derinya’daki sözde “Maraş Belediyesi”ne ait kültür merkezinden başlayacak. Eylemcilerin Derinya Sınır Kapısı’na yürüyeceği bildirildi.

Öte yandan, Bağımsızlık Yolu, 15 Kasım Pazar günü “Onlar Mangala, Biz Alana!” sloganıyla eylem yapacağını açıkladı. Bağımsızlık Yolu, 15 Kasım Pazar günü saat 14:00’da Pronto Çemberi'nde toplanarak Meclis ve TC Elçiliği'ne yürüyerek yaşananlara yönelik demokratik tepkilerini alanda sloganlarla ve sözlerle dile getireceklerini duyurdu.