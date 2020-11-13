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15 Kasım'daki (Derinya Barikatında) yürüyüş iptal edildi

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Anastasiadis Maraş Belediyesi’nin Pazar günü Derinya barikatında gerçekleştireceği barışçıl yürüyüşün, “korona virüsü pandemisi” gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.
15 Kasım'daki (Derinya Barikatında) yürüyüş iptal edildi

Anastasiadis Maraş Belediyesi’nin Pazar günü Derinya barikatında gerçekleştireceği barışçıl yürüyüşün, “korona virüsü pandemisi” gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.

Haravgi gazetesine göre, Maraş Belediye Başkanı Simos İoannu ile belediye heyeti, önceki günkü görüşmelerinde Başkan Nikos Anastasiadis’ten “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki yasadışı faaliyetlerinin sona ermesi için, BM Genel Sekreteri, AB ve uluslararası unsura yönelik daha yoğun baskıda bulunmasını” istedi.

İoannu, gazeteye yaptığı açıklamada, Maraş’taki mülkler konusunu ele almaları için Kıbrıs Cumhuriyeti Başsavcısından hemen görüşme talep ettiklerini, çünkü Kıbrıslı Türk yetkililerin yasal sakinlerin kente geri dönüşlerine ilişkin açıklamalarının ardından, Maraş kökenli Kıbrıslı Rumlar arasında bölünme meydana geldiğini belirtti.     

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