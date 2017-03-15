15 Mart 2017 Çarşamba Günlük Burç Yorumları

15 Mart 2017 Çarşamba Günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

15 Mart 2017 Çarşamba Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Moralinizin ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün... İlişkileriniz sıcak ve güçlü olacak. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik isteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz. Projelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilir ve arkadaşlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Para kazanmak ve çalışmalarınızda başarılı olmak için güçlü arzular duyacaksınız. Üstelik fırsatlar karşınıza çıkacak. Fakat hırslı ve sabırsız bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Bugün çeşitli davet ve toplantılara gidebilir, fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ancak sert bir tavır içinde bulunmayın ve kendinizi çok fazla zorlamayın. Bu arada yediklerinize ve içtiklerinize özen gösterin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

15 Mart 2017 Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Bazı alışkanlıklarınızı değiştirmiş olsanız bile kendinizi gözden geçireceksiniz ve istemediğiniz durumların değişmesi için kendinizi ve şartlarınızı zorlayacaksınız. Bu arada sevdiğinizle ilgili beklentileriniz değişmiş olabilir ve isteklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içine girebilirsiniz. Projelerinizi şimdilik arkadaşlarınıza anlatmayın. Ayrıca projelerinizi uygulamaya başlamadan önce ilgisi olmayan kişilere anlatmamalısınız. Kafanızı karıştırabilirler. Eski arkadaşlarınız ile aranızdaki ilişkiler eski sıcaklığını kaybedebilir ve bazı dostlarınızla ilişkileriniz zayıflayabilir. Yeni arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirirken eski dostlarınızı fazla ihmal etmeseniz iyi olacak. Tarzınız ile birlikte çevrenizdeki kişiler de değişiyor.

15 Mart 2017 Çarşamba İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi çok farklı hissedeceksiniz. Yapmak isteyip de bir türlü ortaya koyamadığınız her ne varsa, harekete geçmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Özellikle burcun ikinci ve üçüncü on günlük devresinde doğmuş olanlar isteklerini gerçekleştirmek için çalışabilir ve kararlı tavırları ile çevrelerindeki kişileri etkileyebilirler. Bu arada gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir. Fakat sizin gayretli ve programlı davranmanız, sorunları aşmanıza yardımcı olacak. Üstelik çevrenizdeki güçlü kişiler sizin bu tavrınızdan etkilenecek ve sizi destekleyecekler. Büyük organizasyonlara katılabilirsiniz. Hareketli bir dönemdesiniz.

15 Mart 2017 Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Büyük bir heyecan ve istekle güne başlayacaksınız. Duymuş olduğunuz haberler sizi etkileyecek ve zor kabul edilen durumlar sizi farklı etkileyecek. Daha doğrusu heyecanlandırmış olabilir ve bugün kendinizi gözden geçirebilirsiniz. Hem geçmiş zamanı, hem içinde bulunduğunuz durumu, hem de geleceğe yönelik isteklerinizi gözden geçirmeniz mümkün. Ancak bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz fakat sabırlı olmanız gereken bir dönem. Sürprizler durum değiştirici olacak. Fakat siz de kendinizi yenilemeyi başarabilirsiniz.

15 Mart 2017 Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne heyecanlı başlayacaksınız ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Bu arada dedikodular ile ilgilenmeyin ve yapmanız gereken işleri aksatmayın. Görmek istemediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir veya gitmek istemediğiniz yerlere gitmek durumunda kalabilirsiniz. Fakat kafanızı karıştıran düşüncelerden uzaklaşacak ve istekleriniz ile ilgileneceksiniz. Spor yapmak, çevre gezileri ve hareketli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. Bu arada geleceğe yönelik yaptığınız projelerinizi herkese anlatmayın. Ciddi işler yapmak ve önemsenmek istiyorsunuz. Ve bu isteğinizi gerçekleştirecek gücü içinizde hissedeceksiniz.

15 Mart 2017 Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızı ve isteklerinizi sevdiğinize anlatacak ve ilişkinizi daha ciddi boyutlara taşıyacaksınız. Disiplinli ve sabırlı tavırlarınız ile büyüklerinizin takdirini kazanacaksınız. Özellikle sorumluluklarınızı yerine getirmek için gösterdiğiniz titizlik çevrenizi etkileyebilir ve önemli kişilerin desteğini alabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız derinleşecek ve eski isteklerinizi hatırlayacaksınız. Anneniz, çocukluk günleriniz ve geçmişte yaşadığınız olaylar bilincinizin derinlerinden yükselecek ve ideallerinizi gözden geçireceksiniz. Bu arada idealleriniz değişebilir ve bazı kaygılar duyabilirsiniz. Ancak iyimser kişilerin ilgisi ve desteği ile endişelerden uzaklaşacaksınız.

15 Mart 2017 Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Kafa karıştırıcı durumlar olsa bile siz hızlı düşünebilirsiniz ve mantıklı davranmayı başarabilirsiniz. Bu arada başkalarının çılgınlık olarak niteleyeceği türden istekleriniz olabilir. Seyahatler, uzaklara gidip yerleşmek veya bulunduğunuz koşulları tamamen değiştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Aceleci davranmayın. Zaten siz acele etmeseniz bile gelişmeler olması gerekenden daha yavaş olabilir ve sizin de gelişmeleri beklemeniz gerekebilir. Bu arada yükselen enerjinizi spor yaparak boşaltabilirsiniz. Ayrıca çeşitli organizasyonlara katılabilirsiniz. Hareket halinde olmak sizi rahatlatacak.

15 Mart 2017 Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Yoğun duygular ile güne başlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde duygusal ve zihinsel gerilim hissedebilirsiniz fakat günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek. Bazı konularda ciddi ve tutucu davranabilirsiniz fakat isteklerinizi engellediğini düşündüğünüz kişi ve durumlara karşı sabırlı davranmayı başaracaksınız. Öğleden sonra hayal gücünüz yükselecek ve dikkatinizi ideallerinize odaklayacaksınız. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman. Bu arada moralinizi yükseltin ve sevdiklerinize karşı anlayışlı davranın.

15 Mart 2017 Çarşamba Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne keyifli başlayacaksınız ve kendinizi çok farklı hissedeceksiniz. Yapmak isteyip de bir türlü ortaya koyamadığınız her ne varsa, harekete geçmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Özellikle burcun ikinci ve üçüncü on günlük devresinde doğmuş olanlar isteklerini gerçekleştirmek için sabırlı ve kararlı davranmayı başaracak. Bu arada gelişmeler olması gerekenden daha yavaş olabilir. Fakat sizin gösterdiğiniz gayreti, güçlü kişiler takdir edecek. Akşama doğru duygularınız derinleşebilir ve endişeleriniz ortaya çıkabilir fakat sevdiklerinizin ilgisi ve desteği ile kaygılarınız dağılacak.

15 Mart 2017 Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sizin istekleriniz ile ortaya çıkanlar çok farklı olabilir. Fakat sabırlı davranmayı başarabilirsiniz. Bu arada geriliminizi çevrenize yansıtmaktan kaçının. Hırslı ve sert bir tavır içinde bulunmasanız iyi olacak. Ayrıca gerilim yüzünden sağlık sorunları olabilir. En iyisi dışarı çıkın ve hiçbir şey yapamıyorsanız, yürüyüş yapın. Spor yapmak ve seyahate çıkmak sizin için rahatlatıcı olacak. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hayal gücünüz yükselecek. Sezgilerinize güvenin ve olaylara iyimser açıdan bakın. Akşama doğru karşılaşacağınız kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve bakış açınız değişebilir. Böylece kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

15 Mart 2017 Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde ciddiye aldığınız konularla ilgili duygularınız derinleşmiş olabilir. Fakat kendinizi genel olarak bugün iyi hissedeceksiniz ve korkularınızdan uzaklaşıp dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Yeni projeler yapabilirsiniz ve ilginç davetler alabilirsiniz. Sinema, tiyatro ve eğlence yerlerine gidebilir, arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hem aşk, hem de parasal konulara yönelik ilginç gelişmeler olabilir ve moraliniz yükselecek. Sevdiklerinizle görüşebilir ve keyif aldığınız konular ile ilgilenebilirsiniz. Önemsenmek istediğiniz için ciddi davranabilirsiniz. Ancak bugün daha neşeli ve sempatik bir tavır içinde olacaksınız.

15 Mart 2017 Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önem verdiğiniz kişi ve konular ile ilgileneceksiniz. Babanız, büyükleriniz veya otoriteyi temsil eden kişilerin desteğini alacağınız bir dönemdesiniz. Geçmişte yaşanmış olayları önemseyebilirsiniz. Tarih, medeniyetin gelişimi ve benzeri konular ilginizi çekebilir ve bu konularda bilgisi olan kişiler ile görüşebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaştığınız kişiler ve olaylar duygularınızın derinleşmesine neden olabilir ve bazı kaygılarınız uyanabilir. Yanılgılar ve yanıltıcı kişilerden uzak durun. Sezgilerinize güvenin. Akşam saatlerinde sinema veya tiyatroya gidebilir, uyandıran sanatsal etkinliklere katılabilir. Hayal gücünüzü uyandıran konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek.