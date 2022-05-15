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15 Mayıs 2022 Pazar günü nöbetçi olan eczaneler

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15 Mayıs 2022 Pazar günü nöbetçi olan eczaneler
15 Mayıs 2022 Pazar günü nöbetçi olan eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ

EBRU BAŞAY ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 227 02 42
MEHMET AKİF CAD.NO:63/A DEREBOYU LEFKOŞA

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 223 45 75
N0:29 SAYKAL APT. ATATÜRK CAD. DENİZ SHOP KARŞISI GÖNYELİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 225 61 61
HACET SOK.N0:8 DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

GİRNE BÖLGESİ

TÖREN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 815 89 79
ZİYA RIZKI CAD. YUSUF ZİYA APT. NO:262/B GİRNE

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0533) 843 18 99
UĞUR MUMCU CAD. KARAKUM GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 821 30 88
KARAOĞLANOĞLU CAD. YAYLA MAH. NO:149 ALSANCAK GİRNE

MAĞUSA BÖLGESİ

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 36 31
HASAN BARBAÇOLLİ SOK.SAKARYA DÖVEÇ 48 APT.B BLK MAĞUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 366 03 53
SİLAHLI KUVVETLER CAD.PERTUR APT.N0:29 A GAZİMAĞUSA

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 714 18 94
ECEVİT CAD. NO:82 / A GÜZELYURT

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 727 76 46
ŞHT.MEHMET SALAHİ SOK. DOĞANCI LİFE SİTESİ LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 232 31 00
LEFKOŞA MAĞUS ANAYOLU DEMİRHAN

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0542) 851 64 34
RECEP TAYİP ERDOĞAN CAD. N0:C-1 DÖRTYOL MAĞUSA

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 371 23 66
ADA KARANFİL SOK.BOĞAZ NO:79 İSKELE

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0533) 821 96 06
LİVADYA APT.N0:3 ÇAYIROVA İSKELE

GÜRSEL ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 374 51 70
ŞHT.AYDIN VELEDDDİN SOK.YENİERENKÖY İSKELE KARPAZ

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