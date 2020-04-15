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15 milyon euro değerinde yüz maskesi almak isteyen Alman yetkililer iki kez dolandırıldı

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15 milyon euro değerinde yüz maskesi almak isteyen Alman yetkililer iki kez dolandırıldı
15 milyon euro değerinde yüz maskesi almak isteyen Alman yetkililer iki kez dolandırıldı

Avrupa Polis Teşkilatıi (Europol) 15 milyon euro değerinde yüz maskesi almak isteyen Alman yetkililerin iki kez dolandırıcıların eline düştüğünü açıkladı. Yetkililerin iki kez aslında var olmayan maskeler için sipariş verdiği bildirildi.

Europol'den salı günü yapılan açıklamada, sahte yüz maskesi şebekesine yapılan operasyonun detaylarına yer verildi.

Europol'e göre, Alman sağlık yetkilileri, mart ayında iki şirketten 15 milyon euro değerinde yüz maskesi siparişi vermelerini istedi.

Alman şirketler, stoklarında 10 milyon maskenin bulunduğunu söyleyen İspanya'daki bir şirketin internet sitesine başvurdu. Başvurulan internet sitesinin, şirketin gerçek sitesinin klonlanmış bir versiyonu olduğu ortaya çıktı.

İrlanda'nın Garda Ulusal Ekonomik Suç Bürosu Finansal İstihbarat Birimi Başkanı Pat Lordan olayı şöyle anlattı: "Alman alıcılar gerçek olmayan klonlanmış bir internet sitesindeydi. 14,7 milyon euro değerinde yüz maskesi satın almalarına rağmen gerçek web sitesinde görünmüyorlardı, bir tane maske bile alamamışlardı".

İkinci kez Hollanda üzerinden dolandırıldı

Şirket maskeleri teslim edemeyince, Alman alıcılar İrlanda'daki başka bir bayiye yöneldi. Aracı, alıcıları Hollanda'daki başka bir şirketi tavsiye etti. Söz konusu Hollandalı şirket, 1 milyon 500 bin maskeyi gönderebileceğini söyledi ancak ön ödeme için 1,5 milyon euro talep etti.

Teslimat tarihinden kısa bir süre önce Hollandalı tedarikçi Alman alıcılara 1,5 milyon euroluk transferin hesaba geçmediğini, malzemelerin Almanya'ya ulaşması için acil 880 bin euro ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Hollanda'daki şirket aslında gerçek bir şirketti ancak internet sitesi dolandırıcılar tarafından kopyalanmıştı. Dolayısıyla Almanya'ya bir tane dahi maske ulaşmadı.

Europol bundan sonrasını şöyle anlattı: "Alıcılar kandırıldıklarını fark ettiklerinde Almanya'daki bankalarıyla derhal temasa geçti. Para akışını takip etmek ve fonları durdurmak üzere uluslararası bir maraton başlattılar".

Avrupa polisi ve mali yetkililer, parayı izlemek ve akışı durdurmak için derhal harekete geçti. Europol açıklamada, "500 bin euro halihazırda İngiltere'ye gönderilmişti. Paranın tamamının Nijerya'daki bir hesaba yatırılmak üzere yola çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da olayla bağlantılı en az iki kişi göz altına alınırken, İngiltere ve İrlanda medyası İrlandalı bir kişinin sorgulandığını bildirdi.

 

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