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1,5 milyon yıllık ayak izleri iki insan türünün aynı yerde yaşadığını kanıtladı

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Feibel, 'İzlerin aynı yüzeyde bulunması, bu iki türün göl kenarında aynı yaşam alanını kullandığını gösteriyor,' dedi.
1,5 milyon yıllık ayak izleri iki insan türünün aynı yerde yaşadığını kanıtladı

Araştırmacılar, Kenya'nın kuzeyindeki Turkana Havzası'nda yer alan tortularda keşfedilen fosilleşmiş ayak izlerini analiz ederek, aynı noktada birden fazla insan türünün birlikte yaşadığını keşfetti.

1,5 milyon yıllık ayak izleri, modern insanın ataları olarak görülen Homo erectus‘un aynı dönemde Paranthropus boisei adlı soyu tükenmiş bir homininle bir arada yaşadığını kanıtladı.

"Hominin" hominidler olarak bilinen büyük kategorinin bir alt bölümünü tanımlayan daha yeni bir terim. Hominid terimi, büyük kuyruksuz maymunları (great apes) ve onların evrimsel atalarını içeriyor. Hominin ise modern insanlar (Homo sapiens) ve doğrudan insan evrimi hattında yer alan ataları ve akrabalarını kapsıyor.

Yeni araştırmada yapılan analizler de iki hominin türünün birbirinden saatler sonra Turkana Gölü'nün kıyısına yakın, yabani hayvanlarla dolu sıcak bir savanda aynı zemine bastığını gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Science'da yayımlanan araştırmanın yazarlarından, antropoloji profesöeü Craig Feibel, "İzlerin aynı yüzeyde bulunması, bu iki türün göl kenarında aynı yaşam alanını kullandığını gösteriyor," dedi.

Kevin Hatala'ya göre ise ayak izlerinden elde edilen yeni veriler, insan anatomisi ve hareketinin evrimine dair büyüleyici ayrıntılar ortaya koyuyor.

"Fosil ayak izleri heyecan vericidir çünkü fosil akrabalarımızı hayata döndüren canlı ve anlık görüntüler sunarlar," diyen Hatala, şöyle ekledi:

"Bu tür verilerle, milyonlarca yıl önce yaşayan bireylerin çevrelerinde nasıl hareket ettiklerini ve birbirleriyle veya hatta diğer hayvanlarla nasıl etkileşime girdiklerini görebiliyoruz. Bu, kemiklerden veya taş aletlerden elde edemeyeceğimiz bir şey."

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