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15 Mülteci ormanlık alanda bulundu

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Sadrazamköy’de dün sabah saatlerinde tespit edilen boş sürat teknesinin ardından, bölgede gerçekleşen aramada 15 mülteci tespit edildi.
15 Mülteci ormanlık alanda bulundu

Sadrazamköy’de dün sabah saatlerinde tespit edilen boş sürat teknesinin ardından, bölgede gerçekleşen aramada 15 mülteci tespit edildi. Sadrazamköy’de dün sabah saatlerinde tespit edilen boş sürat teknesinin ardından, bölgede gerçekleşen aramada 15 mülteci tespit edildi.Koruçam-Sadrazamköy arasında ormanlık alanda gerçekleşen aramada 15 mülteci tespit edilirken, bölgedeki aramalar devam ediyor. ,

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: Dün Sadrazamköy sahilinde bulunan terk edilmiş sürat teknesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında Sadrazamköy - Koruçam arasındaki bölgede polis tarafından yapılan devriye ve aramalar esnasında, ormanlık arazide yaşları 16 ile 38 arasında değişen Suriye uyruklu toplam 15 erkek şahıs tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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