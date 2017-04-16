15 Nisan Dünya Sanat Günü Gazimağusa’da da kutlandı

Gazimağusa Belediyesi, “15 Nisan Dünya Sanat Günü” nedeniyle dün Mağusa suriçinde “Sokakta Sanat Var, Sanata Dokunuyoruz” etkinliği düzenledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında dün öğleden sonra Zafer Anıtı Çemberi’nden suriçine kortej halinde yüründü.

Suriçindeki sanat çalışmaları 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in tuvale fırçalarıyla dokunmasıyla başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in de katıldığı etkinlikte konuşan Eroğlu, Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti, bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, sanata ve sanatçıya desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, “Sokakta Sanat Var, Sanata Dokunuyoruz’ etkinliği ile bir ilke daha imza attık. Gurur duyuyoruz” dedi.

Arter, sanatı sokağa taşıyan sanatçılara ve sokakta sanata dokunanlara teşekkür etti.