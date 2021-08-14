15 soruda beyin sağlığınızı test edin

Beynimize ne kadar iyi bakarsak yaşam kalitemiz de o kadar artar. Hatta yaşlılık günlerinde bile yeni sinir hücreleri üreten, dinamik bir beyne sahip olabiliriz… Peki beyin sağlığınız ne durumda? İşte Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz'den size bu konuda yol gösterecek 15 soruluk test…

BU İHTİYAÇLARINI UNUTMAYIN

Daha genç olmak, daha sağlıklı olmak için beynin 4 temel ihtiyacı vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

1-İyi beslenmek: Vücudumuzda sürekli beyin hücreleri dahil tüm hücreler yenilenir. Mesela beyin hücreleri kendilerini üç ayda bir yenilerken cildiniz 30 günde bir yenilenir. İyi besin hücre gelişimi ve yenilenmesi için yakıttır. Yediklerimiz beynimizi doğrudan etkiler. Fastfood ile beslenirseniz “fastfood” gibi bir beyniniz ve kilolu bir vücudunuz olur. Yiyecekler ilaçtır, moralinizi ve enerjinizi etkiler. Çay, kahve ve tuzu azaltın.

2- Dinlenmek: İyi bir uyku beyin için olmazsa olmaz ihtiyaçtır.

3-Rahatlamak: Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle geçen zaman, attığınız kahkahalar beyni fazlasıyla rahatlatır. Buna ek olarak yalnız başınıza açık havada yürümek veya yoga/meditasyon yapmak beyin için çok faydalıdır.

4-Hep canlı kalmak: Sürekli yeni değişiklikler, yeni heyecanlar arayın, yeni bir spora başlayın, yeni yerler keşfedin, yeni bir dil öğrenin ve kitap okuyun. Beyni sürekli aktif tutmak sinir hücrelerini canlı tutar ve besler.

EVETLERİNİZ FAZLAYSA…

Beyninizin sağlık durumunu, aşağıdaki maddelere Evet/Hayır yanıtını vererek öğrenebilirsiniz. Soruların her birine vereceğiniz ‘Evet' yanıtı için 1 puan ekleyin. 6 puan ve üstü beyninizin desteğe ihtiyacı olduğunu gösterir.

1- Uykuya dalma güçlüğü

2- Geceleri sık uyanma

3- Uykuda horlama

4- Unutkanlık

5- Dikkati sürdürmekte zorluk çekme konsantrasyon güçlüğü

6- Kendini sıkça üzgün hissetme

7- Öfke nöbetleri, endişeli ve heyecanlı ruh hali

8- Umutsuzluk ve çaresizlik hissi

9- Halsizlik ve yorgunluk hissi

10- Vücutta şişkinlik ve ödem

11- Acıkma hissi oluşmadan sık sık yemek yeme ihtiyacı

12- Düzgün bir öğün yerine atıştırmalıklar tüketme

13- Sık sık tatlı besinler tüketme

14- Çay kahve tüketiminin fazla olması

15- Hareketsiz yaşam tarzı