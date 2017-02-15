15 Şubat Çarşamba Burç Yorumları

15 Şubat 2017 Çarşamba Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Mücadele gerektiren koşullar içinde olabilirsiniz. Fakat isteklerinizin yarattığı gerilimi mantıklı davranarak yönetebilirsiniz. Akılcı tutumunuz ile çevrenizdeki kişileri etkileyebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapabilir ve kuvvetli kişilerin desteğini alabilirsiniz. Hem fiziksel, hem de psikolojik gerilimler ile başa çıkabileceğiniz bir gün. Öğlene doğru ilginç fikirleriniz olabilir ve olaylara çok başka açılardan bakabilirsiniz. Yaşam felsefeniz değişiyor. Özgürleşiyorsunuz ve bütün bunlar sizin davranışlarınıza yansıyor.

Günlük Burç Boğa Burcu

Sabah saatlerinde karar veremediğiniz konu ile ilgili önemsediğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz. Değişik fikirler karşısında farklı düşünceleriniz olabilir. Ancak kararlarınızı sürdürmek için gayret göstereceksiniz. İzlediğiniz yolda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz fakat sorumluluklarınız nedeniyle harekete geçmeniz pek kolay olmayacak. Aslında yola çıkmak ve harekete geçmek için kendinizi hazır hissediyorsunuz. Ancak çok fazla tedbirli davranmanız mümkün. Ayrıca geri giden Merkür sizi de etkiliyor ve yeni bir girişimde bulunmak için pek uygun zaman değil. Ustalar, işçiler ve birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ile tartışmayın. Sezgilerinize güvenin. Sabah saatlerinde hayal gücünüz ve sezgileriniz yükselecek.

Günlük Burç İkizler Burcu

Kendinizi derin duygular içinde bulacaksınız ve sabah saatlerinde kendi içinize bakacaksınız. Şimdiye kadar yaşadığınız olayları, geçmişte yaşadıklarınızın sonuçlarını ve geleceğe yönelik yapmak istediklerinizi gözden geçireceksiniz. Sabah erken kalkmanız gerekebilir ve erkenden uyandığınız halde evden çıkmanız pek kolay olmayabilir. Dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşın. Daha önemlisi endişeli ve şüpheci bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. İletişim araçları ile ilgili çıkmış olan sorunları çözmek için harekete geçeceksiniz ve ilginç çözümler bulacaksınız. Hareket halinde olmak size iyi gelecek. Eski arkadaşlarınız ile karşılaşabilirsiniz ve böylece haliniz değişebilir.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Bugün duygularınız değişecek ve içinizde nedenini anlamadığınız bir coşku uyanacak ve hayal gücünüz harekete geçecek. İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz ve bugün hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. İçinizden yükselen sesi dinleyin ve sezgilerinize güvenin. Bugün mistik konular ile ilgilenen ve hayal gücü gerektiren işler yapan kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca fanteziler ve fantastik konular ilginizi çekecek. Sorunları büyütmeyin ve dikkatinizi yapmanız gereken pratik konulara odaklayın. Günün ilerleyen saatlerinde dostlarınız ile buluşabilir, sevdiğiniz ile birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç Başak Burcu

Gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilirsiniz ve bilinçaltınızın derinlerinden yükselen gizli arzular sizi heyecanlandırabilir. Ayrıca bugün karşılaştığınız olaylar ve alacağınız haberler hayal gücünüzü uyandıracak. Aslında sezgileriniz de uyanıyor ancak şüpheci bir tavır içine girebilirsiniz ve daha önce inandığınız her ne var ise, inancınız sarsılabilir. Aslında ideallerinizin değiştiği bir dönemdesiniz ve kaygılardan uzaklaşıp sevdiğiniz konular ile ilgilenmelisiniz. Üstelik dostlarınız sizi destekliyor. Ayrıca sevdiğinizin ilgisi moralinizi yükseltecek. Birlikte çevre gezilerine çıkabilirsiniz ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç Terazi Burcu

Parasal konulara yönelik mücadeleci bir tavır içinde olabilirsiniz. Ancak hırslı ve zorlayıcı bir tavır içinde bulunmamaya özen göstermelisiniz. Sabahın erken saatlerinde uyanabilir ve yapmak istediklerinizi planlayabilirsiniz. Bu arada eski projelerinizi hatırlamanız mümkün. Ayrıca eski tanıdıklarınıza tesadüf edebilirsiniz. Yakınlarınız ile görüşebilir ve keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Bugün sizi rahatsız eden konulardan uzaklaşabilirsiniz ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Küçük detaylar ilginizi çekebilir ancak ayrıntıların içinde kaybolmasanız iyi olacak. Dışarı çıkmak ve keyif aldığınız konular ile ilgilenmek sizi rahatlatacak.

Günlük Burç Akrep Burcu

Çok emek gerektiren çalışmalar içinde olabilirsiniz. Aslında yeteneklerinizi ve yapabilme gücünüzü test ediyorsunuz. Fakat sizin dışınızda gelişen olayların baskı yarattığı duygusunu hissedebilirsiniz. Ancak bugün dikkatinizi sevdiğiniz konulara yönelteceksiniz. Sevdiğiniz ile birlikte dışarı çıkabilir ve hayallerinizi anlatabilirsiniz. Sinema, tiyatro, sergiler ve açılışlara gidebilirsiniz ve hayal gücünüzü uyandıran etkinliklere katılabilirsiniz. Böylece kafanızı karıştıran konulardan uzaklaşabilir ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanıyor.

Günlük Burç Yay Burcu

Bugün nedensiz heyecanlar ve huzursuzluklar hissedebilirsiniz. Kaygılar ve endişelerden uzaklaşmak için eğlenceli konular ile ilgilenebilirsiniz. Daha doğrusu keyif aldığınız işler ile ilgilenirseniz, endişeli duygulardan uzaklaşabilirsiniz. İdeallerinizi gözden geçirdiğiniz bir dönem ve bu arada eski isteklerinizi hatırlayabilirsiniz. Sizi rahatsız eden ve kayıp olarak algıladığınız her ne var ise, aslında sizi özgürleştiriyor. Dışarı çıkmak, farklı ortamlar ve ilginç kişiler ile karşılaşmak keyfinizi yerine getirecek. Ayrıca yaratıcılık gerektiren konular ile ilgilenebilirsiniz ve bilgisayar teknolojisi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Harekete geçmek için güçlü arzular duyarak güne başlayacaksınız. Gördüğünüz rüyaların etkisinde kalabilirsiniz ve bir süre yattığınız yerde hülyalara dalarak vakit geçirebilirsiniz. Güne geç başlamak ve sonrasında sevdiğiniz konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek ve bugün sorunlardan uzaklaşacaksınız. İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz ve eski isteklerinizin değişmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Hayal gücünüzü uyandıran kitaplar okuyabilir, filmler izleyebilir veya dostlarınız ile birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Dışarı çıkmak ve keyif aldığınız yerlerde dolaşmak moralinizi yükseltecek.

Günlük Burç Kova Burcu

Dikkatinizi kendinize odakladığınız bir dönemdesiniz ve gelişmeler karşısında sabırsızlık duysanız bile isteklerinizi gerçekleştirmek için duygu ve düşüncelerinizi denetlemeyi başarabilirsiniz. Çünkü geleceğe yönelik uzun soluklu projeler yaptığınız bir dönemdesiniz. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek türden fikirleriniz olabilir veya eskiden yaptığınız projeleri hatırlayabilir ve şimdi uygulamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu arada bir arkadaşınızdan alacağınız teklif sizi harekete geçirecek. Projelerinizi gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ziyaretinize gelebilir

Günlük Burç Balık Burcu

Gördüğünüz rüyalardan etkilenmiş olarak uyanabilirsiniz ve bilinçaltınızın derinlerinden yükselen unutulmuş isteklerinizi hatırlayabilirsiniz. Gün içinde alacağınız bir haber ile heyecanlanacaksınız. Bu arada çocukluk günlerinizi hatırlayabilirsiniz ve anneniz ile ilgili duygularınız derinleşebilir. Bugün hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için uygun zaman. Mistik konular, fantastik film ve kitaplar ilginizi çekebilir. Bu arada yanılgılar ve yanıltıcı durumlar olabileceğini düşünebilirsiniz ve şüpheci bir tavır içine girebilirsiniz. Fakat sevdiğiniz konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek.