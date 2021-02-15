15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü “Farkında ol, duyarlı ol, yanımızda ol ve bağış yap!”

15 Şubat, tüm dünyada Çocukluk Çağı Kanser Günü olarak biliniyor.

15 Şubat, tüm dünyada Çocukluk Çağı Kanser Günü olarak biliniyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı her yıl bu önemli günde, çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor ancak bu yıl pandemi koşulları nedeniyle etkinlikler iptal edildi.

Vakıf sosyal medya hesaplarından vatandaşlara bağış yapmaları çağrısında bulunup ‘Bugün 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü! Aslında mesaj çok basit,“Farkında ol, duyarlı ol, yanımızda ol ve bağış yap!” Birlik olursak, her zorluğu yenebiliriz!’ dedi.