Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret etti.

Federasyonun Çocukluk Çağı Kanseri Komitesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen ziyarette, tedavi gören 35 çocuğa Federasyon’a bağlı kulüplerin katkılarıyla alınan eşofmanlar teslim edildi.

Ziyarette, Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran ve Lions Kulüp Başkanları, Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, serviste çalışan bazı doktor ve hemşireler hazır bulundu.

KURAN: “ERKEN TEŞHİS, TEDAVİYE CİDDİ ORANDA KATKI KOYMAKTA”

Federasyon Başkanı Kuran, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Kasım Çocuklu Çağı Kanseri Günü nedeniyle 35 çocuğun tedavi gördüğü Onkoloji Servisini ziyaret ederek, hem buradaki çocuklara moral olmak, hem de aileler başta olmak üzere toplumsal farkındalığı artırmak istedikleri belirtti.

Kuran, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette, özellikle serviste çalışan sağlık çalışanlarına hizmetin gerçekleştirilmesine emeği geçen tüm Lions kulüplerine teşekkürlerini sundu.

İlk teşhisle beraber başlayan çocukluk çağı kanseri sürecinin zor ve meşakkatli bir süreç olduğuna dikkat çeken Kuran, bu tür rahatsızlıklarda ilaç tedavisinin yanında moral ve motivasyonun önemli bir yere sahip olduklarını bildiklerini, bu nedenle çocuklara bu anlamda destek olmak istediklerini ifade etti.

Sürecin bir diğer önemli kısmının ise erken teşhis olduğunun altını çizen Kuran, “Çocukluk çağı kanserinde erken teşhis ciddi oranda tedaviye katkı koymakta ve büyük oradan iyileşme sağlamaktadır. Bu özel günü, toplum nezdinde bir farkındalık günü olarak duyurmak ve ailelerin dikkatini çekmeyi çok arzu ettik. Umarım ailelerimiz çocuklarıyla ilgili bu rahatsızlıkta daha hassasiyet gösterir ve tedavilerine daha erken başlarlar” dedi.

BAŞHEKİM ÖZYILKAN: “BİR KAÇ KİŞİ DAHA AYNI EMEĞİ GÖSTERSE, ÇOK DAHA GÜZEL YERLERE GELİNEBİLİR”

Başhekim Adil Özyılkan da, Lions kulüplerinin, onkoloji bölümüne katkılarının “göz ardı edilemeyecek” miktarda olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Özyılkan, benzer emeğin birkaç kişi daha tarafından gösterilmesiyle, çok daha güzel yerlere gelinebileceğine dikkat çekerek, “Birlikte çok güzel işler başarabiliriz” dedi.

DOKTOR ERENEL: “BÖYLE BİR GÜNDE HASTALARIMIZA DESTEK MESAJI VERİLMESİNDEN DOLAYI MÜTEŞEKKİRİZ”

Onkoloji Servisi doktorlarından Ayşe Sayılı Erenel ise, böyle bir günde hastalara verilen destek mesajından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Lions kulüplerinin gerek cihaz alımı gerekse hastaların kişisel ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük desteklerini gördüklerini söyledi ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.