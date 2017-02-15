15 Şubat Günün Menüsü

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15 Şub. 17 Günün Menüsü Etli nohut Nohutlu Yayla Çorbası Lahanalı Ekşili Salata Etli Nohut Tarifi İçin Malzemeler 250 gr kuşbaşı doğranmış dana eti, 1 su bardağı nohut, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağı, 2 adet orta boy yemeklik küp doğranmış kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, Yarım adet küçük boy küp doğranmış kırmızı kapya biber, 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım çay kaşığı karabiber. Etli Nohut Tarifi Etli Nohut Yapılışı Nohudu akşamdan bir fiske tuz ve suyla ıslatalım. Akşamdan ıslattığımız nohudun üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayalım. Ben düdüklü tencerede 5 dakika haşladım. Derin bir tencereye kuşbaşı eti, sıvı yağı ve tereyağını ilave edip kısık ateşte etler suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Üzerine soğanları ilave edip soğanlar şeffaf renk alana kadar kavuralım. Sonra kırmızı kapya biberleri, domates ve biber salçasını ilave edip 1-2 dakika daha kavuralım. Daha sonra etlerin üzerini geçene kadar sıcak su ilave edip etler yumuşayana kadar pişirelim. Bu aşamada düdüklü tencerede 20 dakika pişirdim. Pişen etlerin üzerine haşlanmış suyu süzülmuş nohudları, tuz ve karabiberi ilave edelim. Tenceredeki su miktarı azsa nohutların üzerini çok az geçecek şekilde sıcak su ilavesi yapalım. Kaşıkla bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra yemeğimizi 15-20 dakika dinlendirelim. Pişen etli nohut yemeğimizi arzuya bağlı pilavla sıcak olarak servis yapın. Nohudu bir fiske tuzla ıslatırsanız, nohudu haşlama esnasında kabukları çıkmaz. Nohutlu Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler 1 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı un, 6 su bardağı su, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, Tuz. Üzeri İçin: 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane. Nohutlu Yayla Çorbası Yapılışı Tencereye yoğurt, yumurtayı, unu, zeytin yağını ve suyu koyup iyice çırpalım. Üzerine yıkayıp suyunu süzdüğümüz pirinci ve haşlanmış nohudu ilave edip karıştıralım. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatalım. Kaynayan çorbanın altını kısıp pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Çorbayı ocaktan almamıza yakın içine tuzu ilave edip karıştıralım. Üzeri için; tavada tereyağını eritelim. Üzerine naneyi ilave edip kokusu çıkana kadar kavuralım. Hazırladığımız sosu çorbanın üzerine gezdirerek döküp karıştıralım. Nohutlu Yayla Çorbamız servise hazır. Lahanalı Ekşili Salata Tarifi İçin Malzemeler Küçük boy kırmızı lahana, 3 adet salatalık turşusu, 1-2 dal ince ince doğranmış dereotu, 1-2 dal ince ince doğranmış maydanoz, 1 adet limon, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1/4 çay bardağı zeytinyağı (çeyrek su bardağı). Lahanalı Ekşili Salata Yapılışı Kırmızı lahanayı ince ince doğrayıp yıkayalım ve suyunu süzdürelim. Suyunu iyice süzdüğümüz lahanayı bir kaba alalım. Üzerine limon suyunu, tuzu ve sirkeyi ilave edip iyice ovalım ve bu şekilde 5-10 dakika bekletelim. Süre sonunda ince ince doğradığımız maydanozu, dereotunu, salatalık turşusunu ve zeytin yağını ilave edip karıştıralım. Hazırladığımız karışımı servis tabağına alalım. Lahanalı Ekşili Salatamız servise hazır.