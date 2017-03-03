15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!

İddianamenin 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen

15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. 1 numaralı sanığın Fethullah Gülen olduğu iddianamede 221 sanık bulunuyor. 38 sanık hakkında 2988'er kez müebbet hapis istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

Buna göre Yurtta Sulh Konseyi şu isimlerden oluşuyor:

1-Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral, Yüksek Askeri Şura Üyesi

2-Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral, Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı

3-Ahmet Özçetin: Hava Kurmay Albay, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı

4-Ali Kalyoncu: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel İşlem Daire Başkanı

5-Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jadarnam Komando Tugay Komutanı (Çakırsöğüt)

6-Ali Yazıcı: Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri

7-Bilal Akyüz: Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü

8-Cemil Turhan: Kurmay Albay, Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü

9-Doğan Öztürk: Kurmay Albay, Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürü

10- Erhan Caha: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı

11-Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay, 28. Mekanize Tümen Komutanlığı’nda Tabur Komutanı (Mamak)

12-Fırat Alakuş

13-Gökhan Şahin Sönmezateş

14-Hakan Evrim

15-Halil Gül

16-İlhan Talu

17-Kubilay Selçuk

18-Mehmet Dişli

19-Mehmet Partigöç

20-Mehmet Şahin

21-Muhsin Kutsi Barış

22-Murat Aygün

23-Murat Koçyiğit

24-Mustafa Barış Avıalan

25-Muzaffer Düzenli

26-Orhan Yıkılkan

27-Osman Kardal

28-Osman Kılıç

29-Osman Ünlü

30-Ömer Faruk Harmancık

31-Özcan Karacan

32-Özkan Aydoğdu

33-Ramazan Gözel

34-Savaş Kabaklı

35-Semih Terzi

36-Sinan Sürer

37-Turgay Sökmen

38-Ünsal Coşkun

İddianamede yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest.

Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.