 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.771
  • Altın 146,677
  • Dolar 3,7147
  • Euro 3,9085
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!

»
15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!
İddianamenin 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen

15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. 1 numaralı sanığın Fethullah Gülen olduğu iddianamede 221 sanık bulunuyor. 38 sanık hakkında 2988'er kez müebbet hapis istendi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

Buna göre Yurtta Sulh Konseyi şu isimlerden oluşuyor:

1-Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral, Yüksek Askeri Şura Üyesi

2-Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral, Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı

3-Ahmet Özçetin:  Hava Kurmay Albay, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı

4-Ali Kalyoncu: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel İşlem Daire Başkanı

5-Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jadarnam Komando Tugay Komutanı (Çakırsöğüt)

6-Ali Yazıcı: Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri

7-Bilal Akyüz: Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü

8-Cemil Turhan: Kurmay Albay, Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü

9-Doğan Öztürk: Kurmay Albay, Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürü

10- Erhan Caha: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı

11-Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay, 28. Mekanize Tümen Komutanlığı’nda Tabur Komutanı (Mamak)

12-Fırat Alakuş

13-Gökhan Şahin Sönmezateş

14-Hakan Evrim

15-Halil Gül

16-İlhan Talu

17-Kubilay Selçuk

18-Mehmet Dişli

19-Mehmet Partigöç

20-Mehmet Şahin

21-Muhsin Kutsi Barış

22-Murat Aygün

23-Murat Koçyiğit

24-Mustafa Barış Avıalan

25-Muzaffer Düzenli

26-Orhan Yıkılkan

27-Osman Kardal

28-Osman Kılıç

29-Osman Ünlü

30-Ömer Faruk Harmancık

31-Özcan Karacan

32-Özkan Aydoğdu

33-Ramazan Gözel

34-Savaş Kabaklı

35-Semih Terzi

36-Sinan Sürer

37-Turgay Sökmen

38-Ünsal Coşkun

İddianamede yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest.

Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye ve ABD Rakka düğümünü çözebilir mi?03 Mart 2017 Cuma 11:41
  • Maas Bozdağ'a görüşlerini iletmekte kararlı03 Mart 2017 Cuma 11:37
  • Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan 10 maddede neden "Hayır" diyeceğini açıkladı03 Mart 2017 Cuma 11:34
  • Türkiye ile Rusya arasında bir ilk03 Mart 2017 Cuma 11:33
  • Lise öğrencisi 200 kişinin tecavüzüne uğradı03 Mart 2017 Cuma 11:32
  • "'Evet' cephesinde sıkıntılar büyüyor"03 Mart 2017 Cuma 11:26
  • Samsat'ta deprem korkusu sürüyor03 Mart 2017 Cuma 11:25
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Türkiye'nin patronu değilsiniz03 Mart 2017 Cuma 11:24
  • FETÖ liderinin Kanada'da 10 odalı bir çiftlik evi var03 Mart 2017 Cuma 11:09
  • Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu; aralarında müdürlerin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı03 Mart 2017 Cuma 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti