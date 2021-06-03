15 Temmuz darbesi... Marmaris'teki suikast timine ceza yağdı

Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, Fetullahçı örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Aralarında Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu sanıkların tamamına, 15 kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı yapının (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan MAK ve Özel Kuvvetlerde görevli eski subay ve astsubayların içinde bulunduğu 37 sanık hakkında açılan ‘Nitelikli yağma’ davası sonuçlandı.

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timindeki Özel Kuvvetler ekibinin başında yer alan eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski MAK Timi Komutanı Binbaşı Taner Berber ilk günkü duruşmaya bizzat katılırken, diğer sanıklar SEGBİS sistemi ile son savunmalarını yaptı.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde üç gündür devam eden duruşmada 37 sanık esas hakkında mütalaalarını yaparken ‘Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi’ çatı davasında sergiledikleri ifadeleri ‘Nitelikli yağma’ davasında da devam ettirdi. Sanıklar, ‘suikast’ cümlesini reddetti. Çatı davada sürekli dile getirdikleri, 15 Temmuz gecesi saat 01.00’da Marmaris’te Erdoğan’ın kaldığı otele kar maskeli kişilerin geldiğini iddiasını sürdürdü.

TÜM İDDİALARI REDDETTİLER

Haklarında açılan ‘Nitelikli yağma’ suçu iddialarını da reddeden sanıklar, haklarındaki tüm iddiaları reddettiklerini belitti.

Sanıklar bulundukları Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarında SEGBİS kanalıyla yaptıkları savunmaları sonrası sanık avukatları da söz alarak müvekkillerinin suçsuz olduğunu, nitelikli yağma konusunda elde görüntü ve delil bulunmadığını öne sürerek müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

MÜTALAA SUNULMUŞTU

Davanın savcısı, esas hakkındaki mütalaasını geçen duruşmada sunmuştu. İddia makamı, sanıkların olay tarihinde Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik, para, kredi kartı gibi eşyalarını aldıkları ve nitelikli yağma suçunu işlediklerini, kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan firari Burkay Karatepe'nin evrakının tevkifine, sanık Zekeriya Kuzu'nun koruma polislerine karşı işlediği nitelikli yağma suçundan 15 kez, diğer sanıkların ise 18 kez cezalandırılmasına karar verilmesine kamu adına talep etmişti.

TAMAMINA CEZA VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanıkların tamamına, 15 kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

Nitelikli yağma suçundan mahkûm edilen 37 sanık şöyle:

Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu, Yücel Ekizoğlu, Şükrü Seymen, Taner Berber, Yakup Özcan, Hasan Arslanbay, Abdülhamit Gülerden, Ahmet Koçan, Ali Aktürk, Ali Sarıbey, Aydın Özsıcak, Bahadır Sagun, Burkay Karatepe, Davut Uçum, Ekrem Benli, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, Erkan Çıkat, Gökhan Güçlü, Haldun Gülmez, Haydan Murat Özden, İlyas Yaşar, İsmail Yiğit, Mehmet Cantaz, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük, Muhammet Burak İpek, Murat Dağlı, Murat Gösterit, Murat Köse, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Selman Çankaya, Serkan Elçi ve Zeki Göçmen.

Sanıklar, daha önce "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı.