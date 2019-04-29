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15 Temmuz gazisi: Yardım paramı kesin

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Darbe girişiminde gazi olan B.P.T. adlı vatandaş TBMM'ye başvurarak, devletin verdiği yardımın babası ve üvey annesi tarafından alındığını, kendisinin de evden kovulduğu şikâyetinde bulundu.
15 Temmuz gazisi: Yardım paramı kesin

İstanbul'da yaşayan B.P.T., 15 Temmuz gecesi 16 yaşındayken yaralandığını belirterek, devletin istihdam fırsatından yararlanıp memuriyete başlığını bu nedenle ailesi tarafından gasp edilen yardımın kesilmesini istedi. Başvuruyu işleme alan TBMM Dilekçe Komisyonu konuyu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Iller Idaresi Genel Müdürlüğüne iletti. 

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlık, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda, 15 Temmuz gazisi B.P.T'nin hanesine 20 Mayıs 2015 - 10 Aralık 2018 tarihleri arasında toplam 19 bin 300 TL yardım yapıldığı bilgisini verdi. B.P.T.'nin 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla reşit olması nedeniyle söz konusu tarihten önceki 17 bin 600 TL tutarındaki yardımın da anne ve babasına yapıldığını TBMM'ye iletti. B.P.T.'nin reşit olduktan sonra yardımların kendisine yapıldığı bilgisini paylaştı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü de Dilekçe Komisyonu'na B.P.T.'ye Nakdi Tazminat Komisyonunca 23 Ağustos 2016 tarih ve 2016/240 sayılı karar ile 13 bin 289.40 TL tazminat ödenmesine karar verildiğini, tazminatın B.P.T.'nin babası F.T.'ye ödendiğini kaydetti.

Bakanlık yapılan incelemede, şehitlere verilen istihdam hakkını B.P.T.'nin kendisi için kullandığı ve Aile Bakanlığı'nda işe başladığını bildirdi. B.P.T.'nin kendisi, babası ve annesinin ücretsiz seyahat hakkından da yararlandırıldığı kaydedildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ise bakanlık ve kurumlardan gelen bu yanıtlar doğrultusunda ödemesi yapılan yardımlara ilişkin olarak başka bir işlem yapılamayacağı kararını verdi.

 

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