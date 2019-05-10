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15 Temmuz'da hayatını kaybeden gazetecinin oğlu: Herkese PKK'lı dedikten sonra Öcalan'la el ele sandığa gitsinler şimdi

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15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ve Abdullah Öcalan'ın mektubunun okutulmasına tepki g
15 Temmuz'da hayatını kaybeden gazetecinin oğlu: Herkese PKK'lı dedikten sonra Öcalan'la el ele sandığa gitsinler şimdi

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ve Abdullah Öcalan'ın mektubunun okutulmasına tepki gösterdi. Cambaz, "Herkese PKK'lı dedikten sonra Öcalan'la el ele sandığa gitsinler şimdi" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından Facebook hesabından duruma tepki gösterdi. 

'EMDİLER BİTİRDİLER ÜLKE ENERJİSİNİ'

Cambaz, paylaşımında "Bir Ramazanımız var diyorduk, onu da ziyan ettiler. Emdiler bitirdiler ülke enerjisini, rahmetini, bereketini. Daha mağdur bir İmamoğlu daha kahraman bir lider olarak gümbür gümbür geliyor. Erdoğan'ın yükseliş filmi gibi aynı. AKP'nin şuursuz kitlesi İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yapmayı kafaya koymuş belli. YSK'nın bu absürt kararıyla sevinçten havalara uçup alaycılıkta ve kibirde yine zirvede olmaya aynen devam etsinler. Tencere tava susturmaya çalışıp komşularıyla, akrabalarıyla savaş etsinler" ifadelerini kullandı.

'HASTA EDEN TATLI YALANLARI SEÇSİNLER'

Abdullah Öcalan'ın mektubunun okutulmasına da tepki gösteren Cambaz, şunları söyledi:

"Herkese PKK'lı dedikten sonra Öcalan'la el ele sandığa gitsinler şimdi. Her şeyi yapsınlar ama utanmayı, erdemi, ahlakı, adaleti hiç bilmesinler. Şifa veren acı doğrular yerine hasta eden tatlı yalanları seçsinler daima. Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez, neyleyelim."

 

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