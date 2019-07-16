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15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde KKTC'de camilerde eş zamanlı sela okundu

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15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde KKTC'de camilerde eş zamanlı sela okundu
15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde KKTC'de camilerde eş zamanlı sela okundu

15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde  KKTC'de Türkiye ile birlikte  camilerde eş zamanlı sela okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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